來稿｜香港青年的時代使命與擔當

來稿作者：何雅彥



近日，一段來自瑞典赫爾辛堡世界合唱大賽的視頻，在香港教育界與海內外中華兒女的朋友圈中廣為傳播。視頻中，聖保羅男女中學合唱團在斬獲雙冠後的領獎臺上，身姿挺拔，自發且激昂地高唱《義勇軍進行曲》。那清澈卻充滿力量的歌聲劃破異國賽場的夜空，這不僅是一場文化自信的完美交響，更是新一代香港青年與國家同頻共振的靈魂寫照。



少年的歌聲有家鄉

海外遊子的眼淚有歸宿

當那熟悉而堅定的旋律響徹異國賽場的瞬間，對於筆者這樣曾在無數個深夜獨自坐在異鄉書桌前奮鬥的留學生而言，嘹亮的國歌聲讓人眼淚瞬間奪眶而出。真正的愛國主義，從來不是生硬的口號，而是當你代表家鄉、代表國家站在世界舞臺的最高處時，那種由骨子裏自然流露的赤子之心。這種身份認同，超越了教科書式的文本概念，而是一種跨越山海、直擊靈魂的血脈覺醒。

藝術固然沒有國界，但少年的歌聲有家鄉，海外遊子的眼淚有歸宿。香港少年在國際舞臺上的這一曲高歌，展示了東方之珠新一代的風貌。他們不僅具備與國際接軌的視野，更懷抱尊崇本源的家國情懷。這種由心而發的文化自信，給了海內外遊子一份無可替代的底氣：無論身處何方，我們與強大的祖國始終命運相連、血脈同心。

從文化自信到時代實踐

以自身所長服務國家所需

然而，這群香港少年帶給我們的啟示，絕不僅僅停留在臺上的熱淚盈眶，更在於他們用音樂講好了中國故事、香港故事。這正是當下香港青年融入國家發展大局、與時代同頻共振的生動縮影。

新時代的愛國主義，正從情感認同轉化為具體實踐。當前的香港，正處於由治及興的關鍵時期，青年群體迎來前所未有的黃金機遇。從粵港澳大灣區建設的蓬勃發展，到國家推動高質量發展的宏偉藍圖，處處都是香港青年施展才華的廣闊舞臺。香港青年具備「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，擁有國際化的專業素養和開放思維，這正是「自身所長」；而國家在科技創新、金融高地、文化軟實力提升等領域的戰略部署，正是「國家所需」的關鍵所在。

「中國人」這三個字，不僅是行走國際的底氣，更是時代賦予的責任。流淌在血脈中的熱情、烙印在靈魂裏的基因，永遠是最耀眼的中國紅。當香港青年的步伐與國家的前進節奏合拍，所釋放出的能量將不可估量。讓我們將個人的奮鬥與國家的命運緊密相連，用雙腳丈量神州大地，用汗水服務國家建設，以自身之所長，服務國家之所需。不負韶華，挺直脊樑，與偉大的祖國一起奔湧向前！

作者何雅彥是香港島青年聯會副秘書長。



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