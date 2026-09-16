黃冰芬｜香港再出發，錨定開新局——三維解讀「一五」規劃

來稿作者：黃冰芬



2026年9月16日，對香港來說是值得紀念的一天。行政長官李家超在立法會公佈《香港特別行政區經濟和社會發展五年規劃（2026-2030年）》，同日發表《2026年施政報告》。這是香港首次制定跨年度、跨任期的中長期發展規劃，也是首次將五年宏觀規劃與年度施政安排同步發佈。一改過往「年度施政」的節奏，這對香港特區主動對接國家戰略、發揮自身獨特優勢以及未來五年的經濟、社會、基建、民生發展，具有戰略謀劃、治理體系重構的深遠意義。



戰略謀劃：為未來發展構建穩定框架

過去本港施政以年度為主要周期，工作重心多集中在短期事務及即時問題，缺乏中長期系統佈局。今次五年規劃的核心作用是為香港明確政策主軸，有效穩定社會及市場預期。規劃借鑑內地成熟的五年規劃體系和實踐經驗，確立七大理念、五大目標，並設置22項主要指標，涵蓋經濟、創新及建設發展、民生、環境保護等重點範疇，同時劃分預期性及約束性指標，清晰錨定未來五年香港的發展方向、核心任務與努力目標，大幅提升香港發展的可預期性。

對企業、投資者和市民而言，堅定在港投資發展的信心，為各界長期投資、留港就業創業置業等個人發展都提供了相對穩定的預期。在環球外圍環境波動、風險增大的背景下，香港通過制度化的規劃，明確自身發展路徑，將顯著提升社會發展穩定性、連續性和抗風險能力，為高質量發展打下重要根基。

治理重構：由年度應對升為戰略統領

五年規劃與施政報告同步推出，是香港施政體系調整的重要舉措。五年規劃負責宏觀佈局，訂立整體目標與發展框架；施政報告負責具體落實，將宏觀部署拆解為百餘項年度政策、項目與工作指標，形成「長遠規劃引領、年度工作落地」的治理模式。

外界期望新機制可以帶來三個深刻轉變。第一，由被動應對轉向主動謀劃。透過整體規劃引領未來發展；從管治層面看，更能發揮行政主導優勢，帶領社會凝聚共識，朝着清晰方向邁進。第二，由短期應變轉向長遠佈局。五年規劃不僅要確立穩固政策主軸，更需保持戰略定力，確保發展路線不會隨人事更替或短期市場波動而偏離。第三，由碎片化施政轉向系統化統籌。規劃將經濟、社會、民生、區域合作以至國際合作等範疇有機整合，令香港自身定位更清晰，整套政策形成互相支撐的完備體系。這一重大轉變，既是特區治理能力現代化的體現，也能讓香港在由治及興進程中精準發力，更有底氣和韌性應對挑戰。

對接國家：發揮優勢融入和服務大局

2026年是「十五五」開局之年，也是國家2035年遠景目標的重要年份。香港首份五年規劃設七大篇章、二十八節，通篇緊扣國家對香港的戰略定位，明確以規劃對接落實各項國家部署，重點在於鞏固「四中心一高地」的發展定位，持續強化離岸人民幣業務樞紐，深化國際創科中心、中外文藝交流中心等建設，並加快提速北部都會區發展等核心任務。

通過系統性規劃，香港進一步融入和服務國家發展大局，把國家政策支持轉化為本地具體項目、產業成果及惠民措施，強化主動對接、融入和服務大局的意識，充分發揮內聯外通的獨特作用。這份規劃的核心意義，體現在主動謀發展的思路。唯有保持戰略主動與戰略定力，方能突破發展制約，邁向經濟社會高質量和可持續發展。

值得留意的是，不少人關心這份跨年度、跨任期的規劃如何做到「一張藍圖繪到底」。規劃第七篇章給出答案：建立「五年規劃統領、年度施政落實、財政預算支持、年度述職匯報」的閉環機制，以每年的施政報告及財政預算案作為重要支撐，最核心的設計是行政長官每年向國家主席及中央政府述職時，專項匯報五年規劃的推進情況，對照目標、檢視成效、校正方向，確保規劃不會因政府換屆而中斷。

香港「一五規劃」的大藍圖匯集了全港市民、各行各業的寶貴意見，後續更需要全社會齊心協力，付諸實際行動。至於近期工作，做好規劃相關宣傳解讀很有必要。讓我們凝聚共識、同心推進，把規劃願景逐步轉化為廣大市民看得見、摸得着的美好成果。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，全國港澳研究會會員，香港再出發大聯盟總主任。



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