醫善同行｜多囊卵巢症不只影響生育　更關乎下一代健康

醫善同行｜李文軒醫生



不少女性以為，多囊卵巢綜合症只會導致月經不準，甚至影響生育能力，但其實這種疾病的影響遠不止於此。患者除了可能出現荷爾蒙失調，亦較容易面對肥胖、糖尿病及心血管疾病等健康問題。最新研究更發現，相關風險可能延伸至下一代，無論兒子或女兒，都值得及早關注健康。



中大最新研究

揭示跨代風險

中大醫學院早前公布研究，分析86名多囊卵巢綜合症患者的子女，並與506名非患者的子女比較，發現患者女兒較容易出現月經失調及雄激素偏高，而兒子患高血壓及代謝綜合症的比例，均約為對照組的四倍。

這項研究提醒我們，多囊卵巢綜合症不只是女性的生育問題，更值得從整個家庭的健康角度看待。

多囊卵巢綜合症是一種與荷爾蒙及代謝異常有關的疾病。患者可能因為卵泡未能正常發育及排卵，導致月經稀疏，甚至長時間沒有月經。部分患者亦會因雄激素水平偏高，出現體毛增多等徵狀。

由於排卵不規律，患者可能較難準確掌握排卵期，令自然受孕變得困難。不過，患病並不代表一定不能懷孕，若能及早發現並接受適當治療，仍有機會改善排卵及生育情況。

多囊卵巢綜合症與家族背景有一定關係，如果母親患病，女兒亦可能有較高風險。不過，這不代表疾病一定會遺傳至下一代，亦不能單憑家族病史作出診斷。

月經長期稀疏

警惕病變隱患

家長可以特別留意女兒進入青春期後的月經情況。初經後一段時間，月經週期尚未完全穩定，偶爾不規律未必代表患病。但如果女兒長時間沒有月經，例如連續三個月甚至半年仍未來經，便不應單純當作青春期的正常現象，應安排求醫檢查。

除了月經失調，體毛明顯增多、體重增加等，亦可能是值得留意的徵狀。醫生會綜合病史、臨床表現及所需檢查，判斷是否涉及多囊卵巢綜合症或其他疾病。

若年輕時已經確診，亦毋須過分擔心將來一定無法生育。及早改善生活習慣、控制體重，並在有需要時透過藥物調節經期，都有助管理病情。

另外，男孩雖然不會患上卵巢疾病，但母親及子女之間可能存在共同的遺傳及代謝風險。多囊卵巢綜合症本身與胰島素抵抗、肥胖及其他代謝問題有關，而這些因素亦可能增加糖尿病及心血管疾病風險。

因此，不應只關注女兒會否出現月經失調，而忽略兒子的健康。尤其家族本身已有糖尿病、高血壓等病史，更應從年輕時開始留意體重及整體代謝健康。

基因不可改變

習慣重塑健康

目前多囊卵巢綜合症並沒有保證百分之百根治的方法，治療主要是針對患者的不同症狀及健康風險。

其中，改善生活習慣是非常重要的一環。肥胖可能加劇胰島素抵抗及荷爾蒙失調，令排卵問題變得更嚴重。對於超重患者，適當控制體重、調整飲食及增加運動，有機會改善經期及代謝健康。

如果單靠生活習慣未能有效控制病情，醫生亦可以按需要考慮荷爾蒙藥物，協助調節月經；不過，藥物並非人人適合，必須按個別情況決定。

即使患者本身沒有明顯肥胖或糖尿病，亦不代表完全沒有代謝風險，仍應按醫生建議作適當評估。

對於下一代而言，家長無法改變遺傳背景，但可以從小培養子女的健康生活習慣，包括均衡飲食、保持適量運動及避免體重過度增加。

多囊卵巢綜合症的影響可能不止於患者本人，但家族病史並不等於命運。與其過分擔心子女將來一定會患病，不如及早留意身體變化，在出現問題時接受適當檢查，並從可以改變的生活習慣入手，減低長遠健康風險。

作者李文軒是「醫善同行」醫學顧問，婦產科醫生。



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