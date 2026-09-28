帶．路共享｜一門冷門語言——如何改寫我和柬埔寨病患的命運？

帶．路共享｜劉瑩嘉



2026年9月21日，柬埔寨磅通省。兩輛移動眼科手術車靜靜停在省衛生廳舊址的院子裏，白色的車身被異國強烈的陽光曬得發亮。我站在車旁，行李箱裏還塞着一盒未拆封的中秋月餅。看着眼前忙碌的景象，思緒不禁飄回了幾年前。



在大學裏，我主修了一門極少數香港人會接觸到的語言——老撾語。許多人甚至連老撾在哪裏都說不清楚，但正是這門冷門的外語，帶我走出了熟悉的城市，連接了世界的另一端。2024年，我在老撾實習並隨後留在當地工作。在那段日子裏，我與共享基金會的同事相識並展開工作上的合作——在異國他鄉，能遇到同樣說着廣東話的人，感覺總是格外親切。當時的我以為，這段工作交集就是我們緣分的起點。

但命運總喜歡埋下伏筆。

那是2023年8月24日，暑假還沒結束的大三。我匆匆趕到柳州市紅十字會醫院眼科手術培訓基地，而我的任務，正是擔任共享基金會組織的「第一期白內障超聲乳化操作培訓班」的老撾語翻譯。

翻譯工作看似簡單，卻絕不輕鬆。白內障超乳手術的專業術語密集而精確，從切口製作、撕囊到超乳核處理，每一個步驟都有對應的專業詞彙。我提前一晚把培訓手冊翻了三遍，把不確定的詞逐一標註。第二天走進培訓室，兩位老撾醫師金坎·賽巴色和藍蓬·賽雅扎的眼神裏帶着緊張與期待。廣西的雷蔚醫生和韋玉玲醫生從參數講到要點，手把手帶着他們在動物眼上練習。我在一旁同步翻譯，兩天下來，兩位老撾醫生順利通過實操考核。拿到結業證書時，金坎醫生對我說：「在我們那裏，很少有機會這樣系統地學。」

當時的我對基金會了解有限，只知道它致力於向「一帶一路」國家提供醫療人道主義援助。直到後來回溯過往，我才驚覺——原來早在幾年前那間柳州的培訓室裏，我們就已經相遇過了。

如今，我已正式加入基金會，擔任東南亞項目專員，隨着基金會與廣西衛健委派出的醫療隊同行，將「消除白內障致盲項目」正式拓展至柬埔寨磅通省。從波羅勉、磅士卑到磅通，基金會已累計為當地完成數千例免費手術。站在手術車旁，我忽然明白——當年柳州培訓班上老撾醫生眼裏的光，如今正在柬埔寨的土地上被接力點亮。

中秋前夜，大家圍坐在項目點的空地上分吃一小塊月餅。我抬頭望向夜空，柬埔寨的月亮似乎比柳州的輪廓更清晰，但月亮終究是同一個。

從柳州培訓室裏作技術的翻譯，到如今在項目前線與醫療隊並肩傳遞信任的項目專員，我的老撾語總是大派用場；而負責東南亞項目的我，也從老撾走到柬埔寨，從當年的旁觀學生到如今的團隊一員，基金會「以醫療促民心相通」的老命題始終未變。

正逢中秋時節，月圓人未必圓。但從柳州到磅通，從一門冷門語言牽起的緣分，到一場跨越國界的消除白內障致盲行動，我和基金會終究在另一片土地上，完成了這場最美好的重逢。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「共享」和「民心相通」的精神。目前的旗艦項目「消除白內障致盲項目」，以全面消除白內障致盲的積壓病例為目標，為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術，並逐步由直接服務轉向「賦能」模式，透過提供流動手術設備及專業培訓，提升當地醫護能力，目前正在烏茲別克斯坦建立項目。另積極在各項目國及其大型基建項目中推動蟲媒傳染病防控工作。其他重點工作包括在東帝汶開展的「直接飲用水項目」，以及於不同項目國進行災難應對準備管理和人道救援人才培養方面的發展。

作者劉瑩嘉是共享基金會東南亞項目專員。



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