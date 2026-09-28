區議會議員．李嘉恒｜從「習特會」看全球治理新格局

來稿作者：李嘉恒



2026年9月舉行的中美元首會晤，無疑是近年國際政治最受關注的外交事件之一。雙方會後提出建立「基於相互尊重、公平與對等的建設性戰略穩定關係」，雖然這類外交語言向來保留一定的詮釋空間，但在當前國際環境下，仍具有相當重要的象徵意義。



尤其值得注意的是，美方今次以高規格接待中國領導人。無論是禮賓安排、會談規模，還是對外傳遞的信息，都被外界視為華府正重新評估對華政策的重要訊號。

當然，這並不代表中美競爭時代已經結束。事實上，兩國在科技、軍事、經濟以至地緣政治等領域的戰略競爭，短期內仍將持續。然而，與過去幾年強調施壓與限制相比，美方似乎愈來愈傾向於在保持競爭的同時，透過建立溝通機制來避免衝突失控。這種轉變背後，在某種程度上正反映現實力量對比變化所帶來的影響。

過去數年間，華府曾嘗試透過關稅措施、高科技出口限制及供應鏈重組等方式降低對中國的依賴。然而，從實際效果來看，中國經濟雖然面對壓力，但並未如部分人預期般被邊緣化。相反，中國在新能源、電動汽車、高端製造及人工智能等領域持續取得進展，反映其產業體系與市場規模所具備的韌性。

這並不意味中國毫無挑戰，而是說明在全球化高度交織的背景下，任何試圖將中國排除於全球經濟體系之外的構想，本身便面臨巨大的現實限制。作為全球主要製造中心和世界第二大經濟體，中國早已深度融入全球供應鏈與市場網絡。對美國而言，「降低風險」或許仍是既定政策目標，但若走向全面脫鉤，其成本與代價同樣難以承受。

美國民意的變化亦在一定程度上反映相關現實。根據美國智庫芝加哥全球事務委員會公布的最新調查，支持美中保持友好合作的美國受訪者比例較兩年前顯著上升。無論如何解讀有關數據，至少反映美國社會對於無止境對抗的看法，已不如過往般一致。

究其原因，除了外交層面的考量，更重要的是經濟現實。近年全球供應鏈震盪、能源價格波動以及金融市場風險上升，均令各國愈來愈意識到，大國競爭所產生的外溢成本，最終往往由民眾與企業共同承擔。在高通脹、高利率與龐大債務壓力並存的背景下，維持一個可預測的中美關係，顯然比無限制升級對抗更符合市場期待。

更值得關注的是，一些涉及全球公共利益的新興議題，正推動中美重新尋找合作空間。人工智能治理便是一個典型例子。隨着大型語言模型（LLM）及人工智能代理（AI Agent）快速發展，相關技術在創造巨大經濟價值的同時，也帶來前所未有的安全風險。從模型失控、網絡攻擊到「獎勵操控」（Reward Hacking），相關問題顯然無法憑藉單一國家的力量解決。

正因如此，即使中美在人工智能領域競爭激烈，雙方仍有必要建立最低限度的安全對話與風險管控機制。畢竟，人工智能所帶來的潛在風險，並不會因國界而被隔絕。若全球兩個最具影響力的人工智能大國缺乏合作，任何國際治理框架都難以具備真正的有效性。

同樣的邏輯亦適用於能源安全、金融穩定以及地區衝突管理等議題。當國際社會面對愈來愈多跨國性挑戰時，大國之間未必需要成為朋友，但至少需要保持合作能力。中美兩國今日的互動，已不僅關乎雙邊關係，更直接影響全球市場信心及國際秩序的穩定。

因此，今次「習特會」最值得關注的地方，或許並非雙方達成了多少具體協議，而是彼此開始重新確認一個無法迴避的現實：競爭可以持續，但對抗不能失控；分歧可以存在，但溝通機制不能中斷。

從這個角度看，美方高規格接待中國領導人，既是外交禮節安排，也是一種重要的政策訊號。它反映華府正逐步接受一個現實，那就是中國作為全球主要力量的地位已難以迴避；而北京亦明白，穩定的中美關係仍然是自身發展與全球經濟穩定的重要條件。

國際政治從來不是零和遊戲。中美未來仍會競爭，但若雙方能夠在競爭中建立穩定框架，在分歧中維持對話渠道，這不僅符合兩國利益，亦有助降低全球不確定性。從某種意義上說，這或許才是今次峰會最值得外界重視的成果。

作者李嘉恒是香港青年時事評論員協會成員，工聯會觀塘區議員。



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