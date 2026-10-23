裘言真｜親身感受香港優勢：APEC財長會的深層意義

來稿作者：裘言真



2026年亞太經濟合作組織財政部長會議（APEC財長會）已於10月20日至21日在香港圓滿舉行，成果非常豐碩。是次會議由國家財政部主辦、香港特區政府承辦，來自21個APEC經濟體的財政部長或其代表首度聚首香港，圍繞「支持民生發展的財政政策」、「數字基礎設施融資」、「因地制宜促進普惠金融發展」和「促進APEC青年財經人才交流合作」等重大議題展開深入討論。APEC是以經濟合作為核心的國際組織，香港是次獲委以重任，承辦APEC成員經濟體的財政部長會議，除了證明國家對香港的信任與厚愛，也為香港展示「內聯外通」的國際化優勢提供了寶貴契機。



財長會加深外國政商界領袖對本港了解

國際盛事聚焦香港，在港舉辦國際組織重要會議，是香港展現「內聯外通」橋樑角色的絕佳舞台，更是對香港國際金融中心地位的最高肯定。財政司司長陳茂波總結是次APEC財長會時稱，與會各方坦誠就宏觀經濟政策、財政政策、金融政策的協調和政策溝通，亦討論到如何互相支持基建融資以至數字基建合作，以及進一步推動亞太區域經濟發展等內容，又觸及到培養年輕財經人才的議題，內容相當豐富。

此外，他又形容會後發表聯合聲明的做法難得，因各經濟體有不同立場及考慮，現時的安排對下一步推動更多跨境融資和跨境企業上市，以及本港和內地企業以及本港專業服務出海尋求商機，都有幫助。陳茂波又稱，透過APEC財長會，可讓與會者更了解本港「一國兩制」下的獨特地位，即時受惠的是訪客數字及他們的消費，而更深一層意義在於加深了外國政商界領袖對本港的了解。

財長會是說好香港故事的重要契機

事實上，讓APEC成員經濟體的財金官員和商界人士更清楚認識香港的實況，對香港確實有特殊的意義。香港金融發展局董事會主席洪丕正早前接受傳媒訪問時直言：「過去數年全球很多國家對香港存在不同程度的誤解與不了解，他們對香港的認知並非基於自己的觀察和感受。」縱使特區政府和金發局已做了大量宣傳工作，透過不同渠道和平台對外交流，但據洪丕正自身觀察，不少歐美、東南亞等地對香港的實際情況仍舊存在不少資訊落差與誤解。

是次APEC財長會成功邀得APEC 21個成員經濟體負責掌管財金政策的高層官員及代表逾500人出席，規模之大、分量之重，充分彰顯關鍵影響力；是次會議讓這批外賓有機會親臨香港，透過交流互動了解今天香港的社會環境、蓬勃發展及活躍程度，正如洪丕正所說：「你講100句都不及對方來港看一次，只要他們過來便能體會香港的優勢。」

所謂「有麝自然香」，各地的政商界領袖親自來港感受過香港的優點和實況，親眼目睹香港作為國際金融中心「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，以及舉辦大型國際會議的能力，回國後如實傳遞所見所聞，自然會增進彼此的了解，拓寬和深化與香港的合作空間。

保持國際化是國家核心要求

繼續保持國際化特色和功能，是國家「十五五」規劃及香港首個「五年規劃」對香港的核心要求與定位之一。行政長官李家超亦先後多次強調，要利用好香港作為國內國際雙循環格局中「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，對內深化粵港澳大灣區城市合作，對外積極拓展全球經貿網絡；APEC財長會在香港舉行，正是香港以實際行動響應國家規劃、發揮國際化優勢的生動實踐，讓香港更好發揮「超級聯繫人」作用，放大香港「內聯外通」的特點和優勢，「以香港所長，服務國家所需」，持續鞏固和提升香港國際金融中心地位。

值得一提的是，是次APEC財長會期間，除了正式會議外，香港亦為遠道而來的嘉賓提供一系列交流活動，包括在首日（20日）會議結束後到本港最高的空中宴會廳（The Henderson頂層Cloud 39）出席歡迎晚宴，璀璨的維港夜景盡收眼底。此外，大會亦安排多項各具特色的參訪行程予一眾來賓報名參加，例如到西九文化區戲曲中心欣賞文化節目、在太平山頂飽覽香港標誌性風景，以及在中華廚藝學院體驗點心製作等。種種細緻的安排，讓與會嘉賓和其團隊有機會從另一角度認識香港，讓大家看到香港除了「金融」和「商業」，亦有深厚文化底蘊的一面，這座城市不僅促進經濟合作，更盡顯多元魅力。

「親身感受，親眼去看」是說好中國故事、說好香港故事的不二法門。APEC財長會在香港圓滿舉行，彰顯了國家對香港的無比信任與大力支持， 同時也是讓香港向世界展示自身實力與魅力的絕佳舞台。在國家「十五五」規劃和香港首個「五年規劃」的指引下，香港將繼續發揮「一國兩制」下「內聯外通」的獨特優勢，持續鞏固提升國際金融中心地位，為區域合作與自身發展帶來更多可能，再一次擦亮「國際金融中心」這一早已聞名遐邇的「金字招牌」。

作者筆名裘言真，是時事評論員。



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