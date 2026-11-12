楊華勇｜黃仁勳下台危機——面臨國安、私德、資本聯手絞殺

來稿作者：楊華勇



全球晶片巨企英偉達（NVIDIA）董事長黃仁勳在11月8日前後向全員發信承認「對妻子不忠」；英偉達董事會同日宣佈由獨立董事及外部律師啟動獨立審查，同時明說「沒有理由認為國家安全或公司機密受損」，黃留任CEO並配合調查。然而，事件持續發酵並爆出涉及第二段婚外情——據報道，英偉達董事會已召開會議討論黃仁勳的去留，並正準備罷免其行政總裁職務。不是某一個人要搞垮黃仁勳，而是三股力量在同一時間視窗各取所需——情報系統要借洩密疑雲奪回議程權，國會鷹派要把私德案轉成出口管制彈藥，機構資本與董事會要借治理危機把「創始人絕對權威」關進合規籠子。三者未必簽過同盟協議，但利益交集足夠讓風暴同時從三個方向吹來。



三股力量：

藉黃仁勳事件各取所需

《紐約時報》10月29日起稱美情報機構監控Megaspeed前高管Alice Huang（黃樂）並懷疑其涉華情報關聯，黃仁勳與英偉達均否認超商務往來；眾院外交、情報、美中戰略競爭三委員會主席要求他出席閉門簡報（注意是briefing不是正式傳票聽證）；中國外交部兩次定性「捕風捉影、污蔑抹黑」；特朗普公開挺黃「正派、為國家做了不起貢獻」。

其餘有關此事件的「陰謀論」——例如「盧比奧五月備忘錄」「高盛前副董事長空降董事會串聯CIA風投網」「先鋒領航換帥將觸發被動巨頭投票權」「去創始人化空降職業經理人」——目前都停留在評論員推演層，沒有一手信息披露或官方文件坐實。把它們當既定劇本寫，是文學化過度。

第一股力：

反制白宮擱置晶片爭議

真正把私情升格為國安事件的，不是記者，是把內部備忘錄餵給《紐約時報》、《金融時報》的情報側。按已披露時間線，五月前後白宮已知悉Megaspeed轉運疑雲與黃樂關係，但基於保美股、保AI龍頭、留晶片當經貿籌碼，沒啟動防禦性簡報，也沒把他從外事名單拿掉。對職業反情報官僚來說，這等於把「華裔算力閘門人+涉管制中間商親密關係」留在白宮圈子裏裸奔。

於是走華盛頓最老的路徑：不遞正式簡報，改遞媒體。私情、華人女性、高端GPU、中國客戶——四個詞一拼，讀者自動補完「滲透」劇本，黃仁勳隨行資格當場作廢，白宮庇護傘被輿論燒穿。這一層裏，情報系統要的不是搞垮英偉達，是逼白宮從「擱置」切到「防禦」，順手把國會拉進來背書。

第二股力：

國會兩黨鷹派再推出口管制

11月中期選舉後民主黨拿回參眾兩院，但閉門簡報的發起方是眾院三位共和黨籍主席——共和黨輸掉院多數後，反而不想把AI議題讓給民主黨，先自己佔住「對華算力強硬」位。同時麻省民主黨參議員Elizabeth Warren（伊利沙伯·華倫）與印第安納州共和黨參議員Jim Banks（占·班克斯）已連署要把此事接進晶片出口立法。

對國會鷹派而言，黃仁勳過去幾年最礙事的地方不是私生活，是他公開反對激進脫鉤、主張留特供版通道、能直通白宮遊說。一旦「私德瑕疵」被貼上「情報接觸」標籤，他再說「放寬H200/B30 類審批」就自帶原罪。所以聽證/簡報的真實功能不是查通姦，是把他的產業政策話語權污名化凍結，讓全面管制鐵幕少一個能說話的產業權威。這一層兩黨其實是合流——民主黨要監管 AI 巨頭，共和黨要鎖死對華出口，黃是兩邊共同的「不方便證人」。

第三股力：

董事會與被動資本的治理收編

英偉達確是一票一權、黃個人持股約3.58%、高管合計不到4%，靠業績威望壓董事會；對比Meta雙股權、微軟/亞馬遜深嵌國防雲，英偉達在「國家安全敘事」下確實裸奔。過去兩年元老董事退場、合規律師與高盛系空降，方向上是從「創始人俱樂部」轉向「機構治理型董事會」。

但「獨立調查」目前給出的信號是克制的：不認定國安受損、黃留任、外部律師由獨董選、黃不參與選人。更合理的推演不是馬上罷黜，而是用這次危機把三件事制度化：設國安/出口合規委員會，把「對華銷售遊說權」從 CEO 單人手裏拿走；董事長與 CEO 分任（未必現在，但議題已上桌）；以後任何對港台/東南亞/中東轉售架構的審批，走董事會合規線而非黃仁勳白宮直線。

先鋒領航、貝萊德這類被動巨頭要不要「觸發投票權」推翻創始人，得看獨立調查是否查出商業決策被私情污染（比如Megaspeed配額是否因關係放鬆審核）。目前董事會自己都說沒證據，所以「華爾街立刻收網」偏早；但「借這次把創始人權威關進合規流程」是已經在走的路。

私德以外：

黃仁勳正在補繳忠誠稅

嚴格說，沒人能搞垮他——英偉達市值仍在4至5萬億美元量級，CUDA生態和台積電CoWoS 產能不是一封道歉信能拆的。被「搞」的是三樣東西：他的政治豁免權：以前能進白宮、能跟總統同框、能公開頂國會，現在得先過閉門簡報；他的對華遊說嗓門：再說「管制反噬美國研發飛輪」會被接上「你跟黃樂什麼關係」；他對董事會的絕對控制：一票一權架構下，私德危機就是獨董擴權的最佳視窗。

三股力量沒開過聯席會，但節奏咬得極準：情報側10月底放料 → 國會11月6日發函 → 白宮5月備忘錄被翻出來 → 黃11月8日自砍私德止損 → 董事會同日啟動審查把事情鎖在公司內部程式裏。每一方都拿到了自己要的：情報系統奪回議程、鷹派拿到立法燃料、獨董拿到治理改革授權、白宮用「特朗普挺黃」保住AI龍頭不崩。代價由黃仁勳個人聲譽付，英偉達機器照轉。

真正值得盯的後續不是他離不離婚，而是閉門簡報後，英偉達會不會增設國安合規委員會、董事長/CEO 是否分任、Megaspeed類客戶審核權是否從銷售線劃到獨董線。那三個動作若落地，才是「算力帝國被體制收編」的實錘；在那之前，這仍是一場私德引信、國安包裝、治理收尾的三重合奏，而不是單方面獵殺。

黃仁勳在道歉信裏補那句「捍衛美國國家安全」，不是自卑，是華裔技術領袖在新冷戰裏被逼着交的忠誠稅——但交了稅不等於人已經出局；他或許只是從「能單獨定調對華算力節奏的人」，變成了「必須在董事會合規委員會旁邊坐着說話的人」。這比搞垮更慢，也更徹底。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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