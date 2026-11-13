仲點論政｜孕育數字人才　未來發展關鍵

仲點論政｜劉仲恒



培養人才是實現經濟長期穩定、保持以至提升競爭力的核心驅動力。縱觀歷史，通過孕育人才而改變國勢的例子比比皆是。18世紀末至19世紀初，普魯士兵敗於拿破崙後痛定思痛，推行全民義務教育，創立柏林大學。這種創新的現代大學制度，為普魯士孕育了高素質的國民和頂尖的科研人才，使國家在短短數十年間迅速工業化、提升軍事實力，終於在1871年統一德意志，一躍成為歐洲強國。



當下，我們身處創科和互聯網的年代。要保持香港未來的競爭力，提升年輕一代的「數字素養」便成為至為關鍵的因素。倘若年輕人不具備資訊和通信技術這個時代的核心技能，香港的將來就未許樂觀。當然，我們追求的數字素養是深層次的，並不僅僅局限於懂得使用手機裡的應用程式，還必須涵蓋對數字環境的理解、對數字科技及其應用的創新力，以及維護數字安全的能力等。

要提升青年人的數字素養，在教育方面下功夫必然是不二法門。在科技高速發展的時代，數字教育能否做好，便成了提升競爭力和培養人才的關鍵。政府在這方面沒有落伍：為加強中小學教育的數字化轉型，政府支持課程發展議會編訂《中小學數字教育發展藍圖》，為提升數字素養提供系統性的發展路徑，筆者對此深表認同。

教育與經濟發展息息相關，前者是後者的基礎。像「搶人才」那種依賴外部招聘的做法可以治標，卻難以治本，因為無法實現人才供應的可持續發展。反之，只有在本港內部切切實實培育人力資本，長遠而言才能構建堅韌的數字素養基礎，未來發展才有所指望。此外，孕育數字人才亦配合國策：國家的「十五五」規劃強調教育和科技，要求以創新科技引領國家前行。可見，香港年輕人若數字素養不高，別說在國際層面競爭，就連融入國家發展也可能出現問題。

經濟學講究供求關係，培養數字人才其實正是供求關係的體現。無可否認，當下大多數職位都要求從業者在執行任務和實現目標的過程中運用數字技術。因此，孕育數字人才就是滿足社會和經濟的需求。唯有提升年輕人的數字素養，他們才能在日趨激烈的國際競爭中佔據優勢。

國家追求的高質量發展同樣是香港所需，而推動高質量發展的基礎，正是數字科技人才的培育。為了香港的將來，儘早在教育體系內完善數字教育實在刻不容緩。因此，教育局最近要求全港小學由2028至29學年起逐步推行資訊和創新科技科，把人工智能、編程、機械人和科技倫理等內容納入課程，筆者認為非常合理。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，專科醫生，團結香港基金顧問。



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