仲點論政｜劉仲恒



11月18至19日，亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議在深圳舉行，讓與會者親身感受深圳創新、開放、引領世界的形象與魅力。短短40多年間，與香港一河之隔的深圳，已由落後的邊陲小鎮迅速發展為具全球影響力的現代化國際大都市。深圳匯聚數萬高新技術企業，在人工智能、機器人、電動汽車、無人機物流、超級計算等領域走在世界前沿，被譽為中國的「奇跡之城」。難怪西班牙政治學者及經濟學家聖地牙哥·阿梅西利亞（Santiago Armesilla）近期訪深後，在社交媒體發出「希望我的祖國也能有一個深圳」的感歎，並在網絡瘋傳。



香港與深圳唇齒相依，同屬粵港澳大灣區。善用深圳崛起之勢，可為香港帶來莫大裨益。這次APEC會議正是契機，讓我們重新審視深港關係，思考「深港合作」的未來路向。

當下，深圳正由傳統的出口導向型製造業基地，轉型升級為亞太地區的供應鏈、技術、創新和資源配置樞紐，在區域經濟合作佈局中的戰略地位已大幅提升。因此，新時代的深港合作應如何發展，值得認真研究。

筆者認為，深港合作必須調整，由傳統的「產業分工」模式，轉向聚焦創新、專業服務及助力內地企業「走出去」等領域的「協同發展」。唯有協同，才能產生良性協同效應，提升深港兩城的區域競爭力，造福雙方。

整體方針上，香港應發揮國際金融、專業服務和全球貿易網絡樞紐的優勢，與深圳的創新、科技和產業強項互補。互補與協同本質無異，皆是避免摩擦的共存關係。在此框架下，深港充分合作，更能把握亞太區域合作日益緊密、企業國際化進程深化帶來的機遇。

深港合作模式從非一成不變，近年已由「前店後廠」逐步轉向創新、金融、專業服務等領域的深度協同。過去，香港推動國際貿易、融資和市場拓展，深圳負責製造。隨著兩城產業升級及大灣區建設推進，深港合作邁向更高層次、惠及雙方，實屬必然。舊有上下游分工已過時，應以跨細分行業合作取代。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，專科醫生，團結香港基金顧問。



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