來稿作者：楊莉珊



11月19日，國家主席習近平在麒麟山莊會晤美俄元首，美國總統特朗普更公開表示「不支持台獨」。這不僅是一次具有重大象徵意義的外交互動，更可能反映國際政治秩序正在出現新的調整與重組。面對百年未有之大變局，中俄美三個世界主要力量之間的戰略互動，勢必對全球安全、地緣政治以及台海局勢產生深遠影響。



從歷史角度看，世界格局每當遇到重大轉折，好多時都會伴隨大國之間重新協調同利益再平衡。不論是二十世紀的雅爾塔會議，还是冷戰完結之後新秩序的重塑，都講明大國之間的戰略共識，對世界局勢有決定性影響。現在全球經濟增長放緩、地區衝突不斷、能源同供應鏈問題一齊涌現，如果中俄美三方可以展開高層對話，这件事本身就是國際社會樂意見到的積極訊號。

尤其值得留意的是特朗普講「不支持台獨」这個表態。長期以來，美國對台政策一直都是建基於官方政策框架之上。如果美國重要政治人物再次強調不支持「台灣獨立」，某程度上講明維持台海和平穩定，仍然是國際社會的主流共識。事實上，任何形式的對抗、挑釁同誤判，都有可能將台海推到危險邊緣，而和平發展，永遠都符合兩岸人民的根本利益。

從中國角度而言，國家統一不僅是憲法原則和民族大義，更是中華民族偉大復興的重要組成部分。兩岸同胞同根同源、同文同種，有着數千年共同文化傳承。歷史證明，民族內部的分裂與對立只會消耗發展資源，而融合與合作才能創造共同繁榮。

兩岸未來的和平發展，需要建立在相互理解、民心相通和共同利益的基礎上。一方面，大陸持續推動高質量發展，為兩岸合作創造更廣闊空間；另一方面，也需要增進青年交流、文化交流和經濟合作，讓更多台灣民眾能夠親身感受到融合發展帶來的實際利益。

從國際層面來看，隨着世界進入多極化時代，任何國家都無法單獨主導國際秩序。合作共贏正在逐漸取代零和博弈成為新的時代潮流。中國提出構建人類命運共同體理念，倡導和平發展、互利共贏，正是回應當今世界面臨共同挑戰的重要方案。美俄等主要大國若能以更加理性務實的態度處理彼此關係，也有助於降低全球衝突風險，增強世界穩定性。

值得注意的是，無論國際局勢如何變化，中華民族偉大復興的歷史進程都不會改變。中國的發展成就來自十四億多人民的團結奮鬥，而不是任何外部力量的恩賜。對於中國而言，最重要的仍然是集中精力辦好自己的事情，持續推動科技創新、產業升級和高水平對外開放，以自身發展確定性應對世界的不確定性。

麒麟山莊成為中俄美領導人共商未來的重要外交平台，其象徵意義或許已超越一次普通會晤。它代表着對話而非對抗，合作而非衝突，理性而非冒進的國際政治選擇。在當前複雜多變的世界形勢下，各國人民最期待的不是權力競逐，而是和平穩定；不是陣營對立，而是共同發展。

展望未來，台海和平、亞洲穩定以及世界繁榮，都需要建立在尊重歷史、尊重現實和尊重和平發展大勢的基礎之上。無論外部環境如何變化，中華民族追求國家統一、民族復興與人民幸福的歷史方向不會改變，而和平、發展、合作、共贏也必將成為時代前進的主旋律。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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