來稿作者：張鈞凱



1956年香港爆發雙十暴動，這是國共勢力濃縮在英國殖民城市的政治衝突，59人喪生、瑞士領事夫人無辜死亡，港英政府無法再容忍國民黨地下工作，右派逐漸由興變衰。



雙十暴動因「護旗」而爆發

1949年中國風雲變色，內戰中失利的國民黨敗退台灣，在反攻大陸的最高政策下，50年代的英國殖民城市——香港成為了國民黨的跳板。由於國共鬥爭激烈，衝突濃縮於香港激烈展開。每到10月時節，親北京者（下文稱左派）視之為「新中國十一國慶」，親國民黨人士（下文稱右派）則認為是「雙十國慶」，雙方為了「護旗」而爆發的衝突，可謂層出不窮。例如1955年發生的「孔松護旗事件」，國民黨政府將孔松（又名孔靄松）推崇為「為自由而獻身」的「愛國烈士」和「反共義士」，還將孔松弟妹保送至台灣讀書。

根據美國史丹福大學胡佛研究所研究員暨胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭的研究，50年代初國民黨政府在香港的情報工作與布置，實為攸關其政權生存與合法性的「近距離肉搏」，既嚴密監控美國人所扶持的「第三勢力」在港活動，同時也透過香港展開對華南地區的敵後游擊戰，以武裝行動騷擾破壞中共尚未穩固的統治基礎。但隨着1953年中朝與聯合國代表簽署韓戰停戰協定，東亞局勢趨向緩和，加上港英政府不願再容忍國民黨政府在其土地上進行特務工作，致使台北在港地下工作遇到瓶頸。其中關鍵年份為1955年，在香港負責統籌敵後工作的「大陸工作處」宣告停止運作。

在此青黃不接的時期，爆發於1956年10月10日至12日的「雙十暴動」，其意義顯得格外特別。由於懸掛在李鄭屋徙置區之中華民國國旗及大型「雙十」徽牌遭到徙置事務處職員移除，引起右派分子不滿和介入，背後涉及三合會、14K（洪發山忠義會）與右派工會等複雜力量，甚至還封路強行販售青天白日滿地紅旗。事件迅速演變為右派與左派人士（國民黨政府稱之為「匪諜與附匪分子」）的激烈衝突，港英政府出動駐港英軍鎮壓暴動，最後釀成59人死亡的悲劇，其中包括瑞士駐港領事館副領事兼參贊恩斯特（Fritz Ernst）重傷及其夫人死亡，這是香港歷史上死亡人數最多的暴亂事件，也是戰後香港最激烈、被捕人數最多的一場衝突。

暴亂過後，中共認定暴動乃國民黨特務所為，北京與港英政府一度關係緊張。而國民黨政府則反過來認為「確信共匪之陰謀活動」，其喉舌《中央日報》更以「不幸後來被奸人利用」來形容，主張港府應封鎖邊境以嚴防匪諜潛入。國民黨政府內部於1956年10月19日與12月21日發行的《宣傳周報》，將「雙十暴動」稱之為「九龍毀旗流血事件」，並加以定調：

（一）僑胞絕大多數安分守己且忠貞愛國，尤其是滯港難民，絕少有違法亂紀情事，香港政府對此亦詳。港府對各國人民於國慶等節日懸掛國旗向來不予干涉，此次實因青天白日國旗被撕毀，才引起難胞出於義憤而發生糾紛。

（二）強調此一事件之所以演為流血慘案，皆因共匪潛港搗亂，企圖嫁禍愛國同胞。

（三）說明護旗糾紛與流血慘案雖然相關，然性質完全不同。護旗是愛國的人情之常，而流血慘案是匪共蓄意的破壞行動。盼港府對此事件作合理處置。

（四）揭穿共匪一貫作風是「和平」與「戰爭」交互作用，共匪對香港的和平攻勢後就隱藏着戰爭威脅。希望香港當局提高警覺，並呼籲英國認清面目。

台北向右派撥發救濟金

台灣方面解密檔案顯示，國民黨政府下轄的半民間團體「中國大陸災胞救濟總會」（今「中華救助總會」）為此事件擬定「救濟辦法草案」，救濟資金請黨中央專案撥款港幣20萬元，其要點包括：（一）因此次事件而致死傷，及一時生活困難而申請救助者概予接受，並為實施救助之對象。（二）救助標準為：死亡而遺有眷屬者港幣300元、重傷者150元、輕傷者50元、失業者150元。（三）上項救助均以現金一次為限，但得視申請救助人數，及財力情形，由港九救委會及難胞統一領導小組酌予增減。

國民黨中常會審議救總所擬定的辦法後，修正並通過為：請該黨行政院從政主管黨員，盡速籌撥港幣20萬元，該黨在港工作黨員之救助費亦一併包括在內，由第三組洽商救總比例支付之。又該案之執行，應力求妥慎，並注意當地環境，避免不良影響。

事實上，港府在事件後拘捕了大批右派人士，將部分具有國民黨海外黨員身份的人士驅逐遣送至台灣。例如棉紗紡織印染業總工會主席、棉紗紡織印染業總工會財務主任、荃灣華興學校教員、調景嶺第三區、第四區之區長、警校聯誼會理事長、中山學會理事長等人。

國民黨推波助瀾反陷兩難

如何「處置」這批「護旗志士」，頓時成為國民黨政府一大難題。因為已經與英國斷交的國民黨政府為了與英國維繫「反共盟友」的關係，外交部門不希望與英國有正面衝突，並傾向繼續拉攏英國政府，更何況北京以「九龍暴亂兇手在台灣」為由大肆攻擊，進而引起港英政府的強烈不滿，懷疑雙十暴動幕後策動者與國民黨政府有直接關係。因此，台北外交部試圖淡化，極力建議不要大加宣傳，政府機關也不要介入表揚，應該低調處理被港府遞解來台人員，否則國民黨政府將背負起暴動的罪名，還會招致更大的國際壓力。

但來自台灣的香港城市大學中文及歷史學系博士温玉珍研究指出，台北政府最終沒有採納外交部建議的謹慎態度，反而將被港府驅離者譽為「反共義士」大加宣傳，《中央日報》還提前曝光他們將來台的消息，隨後確實也受到國民黨政府的熱烈歡迎。經過一段時間發酵後，國民黨政府檢討若強化宣傳「愛國護旗義士」，恐怕將坐實中共針對暴動為國民黨指使的控訴；但若不進行宣傳，則可能會動搖人心。國民黨政府最後的做法是，希望「愛國」僑民盡量留在香港，不要悉數移居台灣，以為將來「反攻大陸」大業作出貢獻，但實質對他們採取「既用且防」的兩面策略。在温玉珍看來，國民黨首鼠兩端的態度不利於國民黨政府爭取人心的工作，且因後續救援或撫卹處理之不力，也造成了國民黨政府日後在香港的工作更加衰退。

此外，瑞士檔案及香港懲教處紀錄有明確列出4位謀殺瑞士參贊夫人的行兇者，有傳言指他們獲中華民國追封烈士，並入祀台北忠烈祠。但在台北忠烈祠的忠烈將士資料中並未查詢到相關人名，相關說法尚待證實。

儘管雙十暴動「元兇」至今難以查明，但值得注意的是，有「反共鐵人」之稱的谷正綱時任中國大陸災胞救濟總會理事長，他曾在事件發生前夕的1956年9月18日途經香港，並順道訪問調景嶺等「國軍難民營」。傳媒人羅海雷在《我的父親羅孚：一個報人、「間諜」和作家的故事》書中指出，谷正綱的「路過」，造成當年香港親國民黨人士特別亢奮，雙十節之前就在大街小巷與房屋外牆掛滿青天白日滿地紅旗，也貼滿「中華民國萬歲」、「蔣總統萬歲」、「反攻必成、復國必成」等大小標語。谷正綱在雙十暴動中扮演什麼角色，給人留下了不小的聯想空間。

另一個關鍵年份出現在1957年，林孝庭在研究中提及，該年中共放寬海外華人入境政策，使得海外潛入大陸的機會與管道大增，且毛澤東於春天發起反右鬥爭的「整風」運動，中國大陸內部情勢不穩，再加上台北發生「劉自然事件」（一名美軍人員在台殺人，案件判決引發反美與主權爭議），在美方的壓力下，蔣經國不得不隱身幕後，將精力轉到敵後與情報工作。從這年夏天起，國民黨政府決心捲土重來，擴大在香港與澳門地下工作的力道，與港英當局展開拉鋸。直到1960年代，國民黨政府在港、澳地下工作更走向暴力化，光是1962年秋天至翌年初，港府就逮捕72名國府特務，查獲總計147磅的危險炸藥，其中包括7磅殺傷力驚人的凝固汽油彈（Napalm）。林孝庭表示，對於國民黨政府此種進出香港如入無人之地、把其主權視如敝屣的惡劣行徑，英國政府的容忍已達極限。

1964年12月，情報局駐澳門站少將站長程一鳴偕同妻子攜帶大批機密文件前往廣州「投共」，對台北政府在港澳地下工作造成致命打擊。林孝庭指出：「以武力為基礎來實現國民黨重返大陸的契機，或許已在程一鳴投共之後，即已提前消失殆盡。」而雙十暴動的真相，也在兩岸政治力量此消彼長的過程中，隱沒於政治迷霧之內。

作者張鈞凱是資深媒體人、時事評論員及出版人。



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