來稿作者：凌芷穎



2026年11月28日，台灣將舉行九合一地方選舉。九類地方公職人員會在同一天選出。在眾多選戰中，台北市長選舉最受矚目。現任台北市長、隸屬國民黨的蔣萬安爭取連任，他的對手民進黨的沈伯洋則掀起一股名為「洋流」的政治風潮。這原本是一場關於城市治理的地方選舉，但當其候選人沈伯洋被列為台獨分子，甚至被以涉嫌分裂國家犯罪立案偵查——這股「暗流」與「洋流」對沖，選戰便不再是單純的市政之爭。這也同時成為一個問題：當來自大陸的壓力成為台灣選舉的暗流，台北選民究竟是在選一位能解決民生問題的市長，還是在為台灣的民主生活方式表態？



洋流風潮下的暗流湧動

「洋流」指沈伯洋支持者在選戰中形成的政治風潮，後期更跨出台北市並串連其他縣市的民進黨候選人，比如新北市的蘇巧慧、台中市的何欣純等。對這些支持者而言，「洋流」的意義不只在於民生政見，而是反映他們對資訊環境和民防教育的關注。然而，先前捲入貪污案被重判17年有期徒刑的前任台北市長柯文哲卻多次公開批評「洋流」，並指出這股風潮只是幻象，並已經開始消風。

沈伯洋長期研究資訊戰與中國認知作戰。2024年，國台辦將他列為「台獨頑固分子」；2025年，中國重慶市公安局發布通報，指其涉嫌透過發起、建立民間民防教育機構「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動。這些舉措，使兩岸政治張力及「暗流」更直接地進入這場地方選舉。

選市長還是政治表態？

台北市長選舉常被視為進一步角逐總統之位的重要跳板。蔣萬安與沈伯洋之爭，因此被放進兩岸政治的放大鏡下：一邊是主張兩岸和平交流，多次出席雙城論壇的蔣萬安；另一邊，則是因其倡議被北京制裁、具有鮮明「抗中保台」形象的沈伯洋。

但若把這場選舉簡化為「親中」與「抗中」的對決，便會忽略選民真正的複雜考量。

民生議題，依舊是選民投票的核心考量。他們需要一個能處理兒童安全、社會福利與交通問題等的市長，但也無法忽略候選人在兩岸及國安議題上的立場，以及其對台灣未來政治格局的影響。

真正的考驗在選民身上

若結果出爐，蔣萬安成功連任，未必代表台北市民接受北京的兩岸框架，但或許反映選民選擇了與現任市政成績相符、較可預期的治理路徑。

若沈伯洋當選，也不能簡化為台灣全面轉向「抗中」，但或許能顯示選民在某種程度上願意把資訊環境及公共安全視為市政治理重要的一部分。

「洋流」代表支持沈伯洋的政治浪潮，「暗流」則是兩岸政治張力進入選戰的隱性力量。兩者對沖之處，正是台北選民必須作出判斷的地方。真正的考驗，不是誰能贏得選舉，而是台灣社會能否在複雜的兩岸關係中，仍把地方選舉保留為市民自主選擇的場域。

本文擬以選前選情為主要分析對象，探討台北市民如何在洋流暗流交匯下，投出他們的一票。若時機允許，我亦想在選舉結果揭曉後撰寫跟進分析，檢視選舉結果所透露出的對台灣政治格局與兩岸關係的意義。

作者凌芷穎是自由撰稿人，關注國際政治及性別相關議題。



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