仲點論政｜劉仲恒



成立和加入經濟聯盟對經濟體是否有利，很大程度上取決於其經濟性質。對於主要依賴自身市場的「內向型」經濟體而言，加入聯盟未必有益，皆因聯盟要求開放市場，與保護本土產業的政策有所衝突。相反，對於以出口和貿易為主導的「外向型」經濟體，建立戰略經濟聯盟至關重要；這類經濟體高度依賴外部需求，經濟增長直接取決於海外市場關係。此外，聯盟既可為其爭取優惠的市場准入條件、降低貿易壁壘，亦能減輕自身產業受全球供應鏈衝擊的影響。



眾所周知，香港正是典型的外向型經濟體。亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會開幕式於11月18日在深圳舉行。會上，國家主席習近平提出支持成立「世界灣區經濟合作聯盟」，旨在深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。習主席指出，亞太地區匯聚全球最重要的灣區，而灣區經濟具備開放性、協同性和外溢性特點。因此，凝聚全球灣區資源與優勢、深化彼此互動，必能推動區域經濟深度融合，促進亞太共同繁榮。

國家提出「世界灣區經濟合作聯盟」倡議，有望促進亞太各大經濟樞紐建立更直接的產業聯繫，同時讓粵港澳大灣區與其他經濟體分享在消除機制障礙、加強互聯互通及推動協同創新等方面的寶貴經驗，帶動亞太以至全球經濟發展。

數據顯示，APEC 21個成員經濟體貢獻全球60%的經濟產出，並佔據近半全球貿易額；而分佈於環太平洋的各大灣區，正是支撐此格局的核心支柱。粵港澳大灣區位列其中，香港亦是重要組成城市。成立聯盟既可為區域經濟合作搭建新平台、開拓新空間，更能讓具備內聯外通獨特優勢的香港大展所長，對本港絕對有利。

香港作為粵港澳大灣區一員，在享有「一國兩制」獨特優勢之餘，更憑藉普通法制度、高度國際化及國際一流的專業服務，在不同制度、文化、貨幣與市場之間建立信任和高效溝通，促成經濟發展。因此筆者深信，香港必須支持成立「世界灣區經濟合作聯盟」——這類經濟聯盟對本港這般的外向型經濟體而言，實在至關重要。

新時代講求「新質生產力」，建立經濟聯盟能成為制度型開放及包容、互利共贏增長的有力催化劑。對依賴貿易與金融互動的香港而言，積極投入其中，必然獲益無窮。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，專科醫生，團結香港基金顧問。



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