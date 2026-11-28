來稿作者：陳文坪



跨境煙霾所產生的危害是嚴重的，必須得到有效治理，甚至加以根除。因此，企業、企業法人、企業營運者、產品經營者或銷售方都須負有不可推卸的責任。新國政府正是從這一方入手，要求那些在新加坡註冊的公司/企業主與印尼種植業或相關方須確保在自家的園（林）地裏沒有火點/火燒，或要求它們撲滅林火、停止焚燒，並採取措施防止火患再次發生。



印尼煙霾輸出害人害己

為了應對長期的跨境污染問題，新國政府/國會快速通過修訂《跨境煙霾污染法》，將企業或個人被定罪後的單日最高罰款從10萬新元大幅提高至100萬新元，累計罰款上限最高刑罰從200萬新元增至2,000萬新元。罰款是過去的10倍，同時，也引入了限制涉事企業商業往來等新舉措。

過去多年來的8至10月，鄰國燒芭年復一年。當地政府鬆懈管轄，導致煙霾飄洋過海，瀰漫獅城天空；加之今年又遇上厄爾尼諾現象，天氣嚴重乾旱，星洲大地，處處一片灰濛濛景象，猶如十面「霾」伏。早上太陽，若隱若現，如同日食般不見；空氣污染，PSI指數超百，影響大眾的健康。印尼煙霾輸出，不單新、馬、菲等國人民都是受害者，印尼當地人民同樣遭受其害。

新加坡政府目睹霾害不斷入侵，除了通過外交途徑與印尼當局交涉，也提出協助當局控制林火。在國內，更啟動法律程序追查非法燒芭企業，以法律層面追究其責任。以此來監管企業或相關產業鏈走向更可持續發展道路，也不失為一種監管手段。

放火燒芭造成林火人禍

煙霾並非天災，而是人禍所導致。種植業者為節省金錢，採取近乎原始的方式，點燃火苗，放火燒芭（山）。當家家種植業者都有樣學樣後，跨境煙霾就無法根治。

新國政府先禮後兵，國家環境局向10家涉及印度尼西亞林火的公司發出預防措施通知書，7家位於蘇門答臘，三家在加里曼丹。這些企業都在發生燒芭的地域，要求這些企業配合調查。

一些企業在收到通知後發聲明，說會積極配合當局調查；而一些企業卻認為新國政府「無權」管轄企業在印尼的營運，採消極態度處之。對當局發出的信件沉默以對，沒有作出回覆。

新國政府當然了解以「勸告」的方式無法讓這些企業遵從，須從法律層面加以規範。律政部10月23日發文告說，政府早前已宣布將向導致跨境煙霾的企業追究責任，同時審查國內外企業的行為、了解它們的企業關係和供應鏈，以確認這些企業是否引發或默許燒芭活動，從而導致或加劇煙霾問題。為加大應對跨境煙霾問題的力度，政府也成立專家團展開跨境調查工作，加強審查可能造成煙霾問題的企業。

專家團由律師事務所、審計和調查公司組成。這些人員有展開跨境調查的專業知識。被政府要求提供信息的企業須聘請專家團的人員，徹底調查企業的營運、企業關係及供應鏈，並向政府提交詳盡的審計報告。這些企業須全面配合，為調查提供相關信息，並自付聘請專家團審計的費用。

東盟各國應加強立法防治煙霾

東盟十國2014年通過《東盟跨境煙霾污染協定》，此法令獲得各國批准。過去十多年來，雖有煙霾飄來，但今年特別嚴重，空氣污染指數嚴重影響健康。這是新國政府援引《跨境煙霾污染法令》第10條，向10家新加坡註冊企業發出法律通知，要求它們披露相關資料，以確認企業是否導致或加劇煙霾問題。

可見，新國決心以法律手段來對付那些不守環境治理責任的企業，如果它們至此還是我行我素，任由自己擁有或管理或種植的林（園）地隨意放火一燒，那不但須面對新國援引《跨境煙霾污染法令》的法律調查，甚至重罰；也將面對監管機構的綠色認證被取消，更須面對證券法令、銀行融資、金融法令等被追責。如是這樣，企業也就難以在新加坡市場立足。

今年的煙霾天氣是十多年來最嚴重的一次，根據南洋理工大學 (NTU) 的Euston Quah教授和新加坡社科大學 (SUSS) 的Eugene Or博士的初步估算，截至10月31日，已給新加坡經濟造成23.2億新元的損失，比2015年高出約4%。

馬國今年霾害也是非常嚴重，跨境煙霾不僅影響馬來西亞民眾的生活和健康，也對經濟造成衝擊。馬國著名經濟學者葉金鑾告訴《星報》，煙霾每日造成馬來西亞經濟損失高達2,000萬令吉至5,000萬令吉（約629萬新元至1,570萬新元）。其實，每天損失5,000萬令吉還只是保守估計，「實際經濟損失可能激增至每月6億至15億令吉」。這其中包括經濟活動受阻造成的損失，以及更高的醫療費用，和工人生產力下降的成本。

煙霾天氣，損害人民福祉，對人類不利。日前，印尼總統在出席東盟峰會時對林火引發的跨境煙霾向新馬人民道歉。這是好事，至少意識到煙霾對他國造成的傷害。希望印尼政府以此為戒，不但是對自己國民有益，對他國也是有利。各方須共同參與解決煙霾所帶來的各種災害問題。

各國須加強立法，也需嚴格執法，法庭更須對犯案者嚴懲不貸。而還空氣清新，有賴霾害「出產國」，更積極防火、滅火，企業經營者更須負起應有責任。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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