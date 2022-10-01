多聲道｜全方位制定「人才清單」　新策略減租住成本高調搶人

疫情步入後期起，世界各地的人才爭奪戰，越趨白熱化。本港嚴格的入境檢疫增加企業及人才離開的意慾，隨著9月尾當局放寬至「0＋3」，政府必須盡快積極制定新策略「搶人才」，而且必須高調，全方位增加吸引力，以收復失地。除了要拋出全面通關恢常「0＋0」的時間表外，應廣納他人所長，例如參考加拿大制定「人才清單」，效法新加坡設立專責小組或部門，主理引進各層次人才；為節省開設新部門的程序，或可將現時的投資推廣署職能優化提升，方便立刻開展搶人工作。



來稿作者：徐毅興



兩年多疫情下來，不少高級管理人才流出香港，到已早早復常的鄰近地區就業。擺在眼前的事實，重新與各地通關，是本港作為國際金融中心重拾競爭力、吸引人才到來的關鍵，面對全球主要經濟體互相爭奪人才，政府必須盡快放寬入境隔離要求至「0＋0」，讓人才可以無障礙地進出香港。香港總商會的調查顯示，86%企業認為本港的旅遊限制和檢疫要求對公司營運影響甚高，11%大型企業打算近月撤離香港；但可幸的是有83%大型企業表明，一旦香港放寬檢疫，會考慮改變離港決定，即代表政府如果10月定出全面復常時間表，短期內全面開關，相信仍「有價講」。

加拿大設人才清單 新加坡有專責部門

面對新形勢，首先要知己。政府應立即進行大型行業人才調查，制定「人才清單」，以了解各行各業的人才需求，才可對症下藥，引進合適人才。當局可參考海外經驗，例如加拿大聯邦政府每年會整理「人才清單（National Occupational Classification）」，為短缺人手的行業針對性引進人才，實時了解不同行業的人才短板之處，並定期動態調整清單，從而準確吸引人才。

知己之後要知彼，新加坡近期宣佈新措施吸引人才，也有專責部門主理這方面工作，本港絕對應該仿效，運用將他人優點強化自己，這沒甚麼好避忌。政府需要有新策略，甚至一個新部門，如參考新加坡政府經濟發展局的成功經驗，設立部門或專責小組，授權該部門協調人才在稅收、住房 、子女教育、入境政策等方面所面對的問題，提供具吸引力的優惠和方便快捷的方案予來港高端人才，務求吸引更多高級管理人才和資金到來。

講明是「搶」人才，手快有手慢冇，政府最快捷的方法，就是大力升級和優化現時投資推廣署的角色，例如為投資者由設立公司至高管子女教育等範疇提供貼身的服務，務求加快其公司落戶香港，迅速投入資金及提供工作機會予本地畢業生。這個年代沒有「有麘自然香」，搶人才必須高調，政府甚至可以舉行記者會，將投資推廣署易名為「引進人才辦事署」，以顯示本港有信心有誠意做好這方面工作。

來港工作的人才可寬免辣招

有了「人才清單」、對口單位，然後就是最實際的「優惠」措施。眾所周知，香港租屋成本高，如能推出實際減低租住成本措施，例如提供實報實銷的「住宅租金稅項扣除」，就可減低人才初期來港的安居成本。為令人才長遠留港發展，在置業方面提供優惠也十分重要，由於現時非本地居民印花稅高達30%，這類政策大大增加海外及內地人才來港安居的成本。建議當局可分階段「減辣」，合資格的內地及海外人才只要在本港工作滿三年，便可有條件地豁免買家印花稅，與本港永久居民看齊。之後或可完全取消印花稅「辣招」，令這些人才與本地居民置業的成本完全對等，以增加人才對香港的歸屬感，在香港落葉生根。

另外，政府更可以考慮為合資格的內地、海外以至本地人才，推出新政策，針對性統一寬減稅率或提高免稅額。例如提高居所貸款利息的扣除，以及加設人才往返香港的交通成本扣除課稅項目，相信這有助吸引外資、海外及內地人才以香港為根據地，往返海外和內地營商或工作發展。

落後不是最差，落後但抱守殘缺不思進取才會導致失敗。新一屆政府要有前進的動力，勇於提出新策略吸引人才，才能予外界信心，用行動說明香港會比以前又好，會快速與世界重新接軌。期待未來一兩個月完全復常，機場重回以前出入境人流鼎盛的時光，基建工程繼續開動，經濟就可重新出發。

作者徐毅興是任職跨國企業的八十後工程師，對城市規劃、舊區重建猶感興趣。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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