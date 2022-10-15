多聲道｜赤字下政府需面對現實　賣地不設底價幫庫房止血

特首李家超近日明言對「0＋0」持保守態度，全面通關未能在短期內成事，本港經濟持續疲弱，加上今個財政年度料將錄得逾1,000億元赤字，新一屆政府在這困局下，必須想辦法增加收入。



來稿作者：陸在山



外圍因素難以控制，政府最能掌握亦一向穩健的收入來源，就是賣地收益，但今年首5個月這方面收入僅172億元，與政府全年預期的1,200億元差天共地，更有住宅地因未達當局定出的底價而流標收場。筆者認為，政府要審時度勢，面對現實，賣地時不應設有底價，減少流標機會，這不只是對政府「荷包」好，亦會是對市民有利、對整體發展有益的「德政」。

政府一向強調，賣地是隨行就市，在出售土地時會訂定底價要求，所有地皮必須達到底價才會出售。按現時機制，地政總署的「估價小組」會於截標當天的早上定出底價，評估時會以地皮的市場價值為基礎，並參考市場上土地物業成交及各項影響市況的因素，包括對前景的看法、建築成本等等，但當中或涉及政府的主觀意願，估價是否「貼市」值得商榷，這亦是本港過去一直被指奉行「高地價政策」原因之一。不過，本港的土地投標機制已經成熟透明，也甚具效率，政府實可嘗試讓自由市場運作，毋須依賴「估價小組」去定底價，這樣一來可間接剔除「高地價政策」標籤，二來樓價有機會因此下調，其實對普羅大眾也有好處。

回到地政總署的「估價小組」定出的底價是否「貼市」這個問題，筆者用數字來回答。過去5個財政年度，政府合共就賣地進行超過70次招標，當中6次因為標價低於底價而取消賣地，比率約8.6%；再前5年的160次招標，則僅有5次流標，比率3.1%。事實勝於雄辯，當流標成為近年常態，就反映「估價小組」的底價已經有點離地。舉個例子，今年4月屯門大欖限呎地流標，地政總署公佈的原因是「標書金額未達政府就該用地所定的底價」，業界人士指該項目發展規模大，投資額龐大，而區內供應較多，在目前市況下財團紛採審慎策略以低價入標競投，亦認為政府寧收回土地也不會賤價賣地。

現實情況是，流標是有成本的，政府如不想賤價賣地，就要付出高昂成本，並由納稅人埋單。以上述屯門限呎地流標為例，當局早前重新招標，地政總署10月5日公布該地皮已成功批出，平均每方呎樓面地價約3,522元，創超過6年新低，業界人士透露，4月入標時呎價超過4,000元，換言之以總樓面面積130萬平方呎計，短短數月便令政府庫房少收6億元。仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰早前分析指，發展商投地現已趨審慎，預料今年餘下時間賣地市場氣氛持續疲弱，他也建議政府考慮調整底價，否則流標情況將有可能增加。

政府經常說，賣地收益是政府其中一項重要的收入來源，因此「有責任確保以公平、公正和具競爭性的機制處理賣地事宜，善用土地資源」。筆者認為，在當前環境必須因時制宜，強行定出不符現實的底價，流標收場，庫房沒有進帳，房屋建不成，這只會是三輸局面。早前政府公布第三季賣地計劃，發展局局長甯漢豪曾稱不會為達至某個地價而留住地皮，希望局長說到做到。無論如何，政府日後推出賣地計劃時，應以增加土地供應為首要考慮，破除「底價思維」，這才是真正善用土地資源。

作者陸在山是公共事務顧問，曾於政界及傳媒工作近二十年。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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