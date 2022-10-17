多聲道｜政府政策造就貧富懸殊

香港貧富懸殊問題嚴重，是多年來大大小小不當的政策一步一步推進而造就的惡果。今天（10月17日）是國際消除貧窮日，政府當局應好好反思多年來政府政策如何扼殺了小市民上流的機會，如何令打工仔女辛勤工作卻換不來溫飽。



習主席七一講話要求「讓發展成果更多更公平惠及全體市民，讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活」，周三公布的施政報告，究竟仍是虛應習主席講話，還是實實在在調整政府政策，賦予小市民上流的機會？我們拭目以待。



來稿作者：黃燕怡



六、七十年代起的經濟起飛期，讓香港人只要肯搏，不愁賺不到錢。女工靠車衣供子女升讀大學、甚至送子女到海外升學，從而改善一家人生活的例子，比比皆是。可惜的是八十年代起製造業北移，令大量工人失業，自九十年代起，基層市民失去了多勞多得的工作機會，只能投身工資低、工時長的工作，例如飲食、保安員、售貨員等。

基層不再多勞多得 小本經營被扼殺

除了勤勤懇懇到工廠工作外，六、七十年代，社會上有無數小本經營的機會。有街邊擺賣，蔬菜、水果、衣履、腸粉、雞蛋仔等林林種種。政府政策也鼓勵小本經營，筆者父親就是在政府工廠大廈開山寨廠的，姑母在政府街市賣毛巾，小本經營賺不了多少錢，但勝在住公屋，租金低廉，收入已足夠養活一家，姑母更是寡母婆靠賣毛巾獨力養大四個子女。

然而，時移世易，政府政策逐步全面向大商賈傾斜，小本經營的空間不斷被扼殺。香港實行高地價政策，賣地收入成為政府主要收入來源，因此，每一幅賣地，落成後的建築物不論是工業、商用、零售設施… … 無論是樓價還是租金，均非一般小本經營可以負擔。

原本政府提供的小本經營空間也逐步萎縮。房委會轄下的街市、商場賣了給領展之後，變成連鎖集團的領地，連街市賣菜、賣肉、賣乾貨的檔位，也是外判給連鎖式經營，小商小戶難以在領展場地立足。而自從製造業式微，政府也不思放寬或改變政府工廠大廈用途，令廠廈變得十室九空，自行創造了使用率低應予拆卸的理由。其實九十年代起電腦、科技漸興，創新研究需要人才，更需要的是空間，而且是成本極低廉的空間，因為研發從來不是一年半載能夠成就的事，IBM創辦人當年窩在車庫起家的故事家傳戶曉。但香港非大富大貴不可能擁有車庫，當年政府如能零活應變，工廈放寛予新興產業運用，或許今天在創科路上不用落後於內地城市而必須急起直追了。

如果出售領展對小本經營是「扼殺」，那麼市區重建就是對小本經營的「屠城」，把舊區整片生機蓬勃的小本經營趕盡殺絕、連根拔起。近年重建會為原區經營者保留一定經營空間，但人流旺的主要商業樓面，仍然是由連鎖經營進駐，原區經營者則被安排於人流罕至的空間，由無憂經營，變成生意難做，甚至無奈結業。反映為原區經營者提供空間，只是綽頭、只是「應酬一下」社會的訴求，而不是真心讓原區經營者可以透過小本經營養活自己和家人。

習主席提到青年時，講的不止是學業、置業和就業「三業」，而是「四業」，為何把創業包括在內？正正因為創業提供與就業以外的選擇和出路。創業並不單是青年人的出路，也應該是廣大基層市民可以擁有的選擇，政府掌控的土地空間，不應只為大商賈服務、不應向大集團傾斜，而應用作為提供機會的土壤，讓人人可享創業、小本經營的空間，透過自身努力供養家庭、改善生活。

蔑視勞力付出的寶貴

除了缺乏小本經營空間，基層勞工辛勤工作卻陷於貧窮不能自救，也源於政府無視勞動力付出的寶貴，反而予以蔑視。最能反映這種心態的指標，就是最低工資一直被壓抑在不足以糊口、難以養家的水平。即使到下年5月最低工資調整後，金額加2.5元至40元，工人每工作一小時也只能換來兩張「廿蚊紙」的收入。一個月做足26日、每日10小時，才得到10,400元。10,400元在港根本難以生活，尤其是住在劏房，租金已經佔去一半。即使申請低收入家庭補貼，以10,400元收入計算，一人家庭只可申領1,050元的補貼，仍然極為不足。

為何辛勤工作，換不來像樣的生活？尤其是領取最低工資的不少是清潔工，清潔工是一個社會不可或缺的工種，擔當市民大眾自己不願擔當的厭惡性工作，處理廢棄物又髒又累，但政府卻不予積極、正面認同他們的價值，反而長期站在資方立場，壓抑最低工資水平，造就一批在職貧窮勞工。

轉化外判資源為脫貧手段

其實如果政府政策得宜，可以創造大量優質的經商和工作機會，讓每位市民可以透過自身努力賺取合理收入，那麼政府的扶貧工作，只需要集中於老、病、孤、寡等必須援助的人士身上，而無須如現時那樣，要孭起165.3萬貧窮人口的重擔。

第一可運用的是外判政策，以清潔合約為例，是否一定要判給幾大承辦商？為何不能拆細合約，每一座、兩座大樓或公屋由一隊清潔工承包？政府付出的費用，直接付予每名工人，免除中間剝削。可能前線清潔工未必能應付各項政府文書要求，那大可委託NGOs代為處理。政府用於外判的資源，不再是製造在職貧窮，叫工人領取不足溫飽的最低工資，而是協助基層勞工脫貧，政府無須再用額外的資源扶貧。

創造小本經營空間 扭轉貧富懸殊

如果曾到訪新加坡，會發現當地的大型商場、旅遊景點，均會有美食廣場供小店經營。特區政府應該予以參考，不論是賣地、重建，政府應該有所規劃，要求承建商提供優質的小本經營空間；而政府本身的食環街市、公共場地、旅遊景點等亦應劃定大量的小本經營空間，市民可以有自食其力選擇，不一定要仰仗大商賈的鼻息，為他們打工，只能賺取他們手指罅漏出的卑微收入。

倚重、傾斜大商賈的政策已經行了幾十年，造成了勞資嚴重不平等的情況，直接導致貧富懸殊、跨代貧窮、青年貧窮等等惡果。這種模式是否值得繼續下去？為何大商賈賺大錢的同時，基層市民卻要陷於貧窮？而政府則要為剝削而造成的貧窮善後？政府是否可以執起主導權，讓自己的政策由製造貧富懸殊改變為脫貧手段？新一屆特區政府應該檢討過去種種製造貧窮的政策，善用政府資源扭轉貧富懸殊，做真正減貧、滅貧的實事。

作者黃燕怡是議員工作人員協會秘書、政策研究員。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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