港為民｜中共二十大的中國式現代化論述

歷時七天的中共二十大於10月22日閉幕。二十大報告是中共新時代新征程堅持和發展中國特色社會主義的政治宣言和行動綱領，確立了中共未來「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」的中心任務，也為中共和中國未來發展確定了目標和指導思想。



來稿作者：洪為民



什麼叫「中國式現代化」？中國式現代化，是中國共產黨領導的社會主義現代化，既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色。中國式現代化是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化。

中國的現代化之路從晚清開始，陪伴着中華民族復興之路一路走來，歷經艱辛。從洋務運動、五四運動、到四個現代化，無數先賢不斷探索與實踐，最後在中國特色社會主義下，終於摸索出了自己的道路。

中國探索現代化道路，用幾十年的時間實現了發達國家幾百年的發展躍升。40多年的改革開放，尤其是新時代十年的實踐，證明中國的現代化之路不一定需要走西方列強的現代化道路。中國走自己的路，一樣可以走向現代化，一樣可以讓人民安居樂業，一樣可以強軍富民，屹立在世界的舞台。過去十年的經驗，以及觀察其他國家成功失敗的經驗，正如中國特色社會主義一樣，中國給世界提供了一個「中國答案」。

過去坊間一般認識的現代化，是以西方國家作為模板。許多人認為只要照抄西方的民主自由，就可以透過市場的力量實現現代化。但事實真的如此嗎？為什麼這麼多國家墮入「中等收入陷阱」？為什麼印度和菲律賓這兩個最早和最徹底實現西方式民主自由的國家到現在還是有很多問題？

事實上，中國式現代化正好就給了世界一個新的角度。中國式的現代化，是建基在和平發展而不是霸權侵略和掠奪之上；是要達到共同富裕而不是貧富懸殊；是人與自然和諧共生而不是以環境和下一代生活做代價的發展；是物質文明和精神文明協調而不是只追求物質而最後精神空虛甚至病態。

當今世界正逢百年未見之變局，世界在戰爭的邊緣徘徊，人類也要面臨糧食、能源、氣候變化等等的危機。作為大國的執政黨，中共在這個時候提出中國式現代化，既是為中共和中國未來發展提供了理論基礎，也是為世界提出了中國論述。中國就是要透過高質量發展，以「新型」現代化探索人類文明新形態，構建人類命運共同體。

建設現代化國家、推進中華民族偉大復興，是當代所有中國人的目標，作為執政黨，中共主動提出要把這個責任扛在肩上，帶領中國走向富強之路。同時也提出雙循環新發展格局，透過深化改革、積極主動對外開放、構建現代化產業體系，區域協調發展和鄉村振興等，達到中國式現代化的目標。

香港作為中國最國際化也是最現代化的城市，一方面要關注國家新發展格局，抓住機遇調整產業方向，另一方面也許可以反思一下，我們的現代化和中國式現代化有那些不同？在一國兩制下我們固然不需要建設社會主義現代化都市，但是不是也應該在共同富裕和精神文明方面做一點努力？

作者洪為民是全國人大代表、絲路智谷研究院學術委員會主任。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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