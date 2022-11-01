多聲道｜科技園欺詐案　受騙的那個比騙徒更混帳

壹傳媒集團創辦人黎智英涉違契使用工業邨地段的欺詐案件，早前法官裁定罪成，斥被告將工業邨內的大樓變成劏房，從中得益，但科技園在事件中其實有著不可推卸的責任。10多年前有一首歌《你太善良》，歌詞是這樣的：「受騙的那個比騙徒更混帳」，筆者認為，以此來形容這案件最好不過。



科技園多年來猶如「躺平」的管理模式，對租戶缺乏監管、租賃政策混亂，正是違規情況頻生的背後主因。園方去年將工業邨改名「創新園」，慶祝邁向20周年，但園方最需要的其實不是改名，而是改革，包括設立嚴謹巡查機制，並定期公開違規個案，增加管理透明度，令工業邨不會變成租戶搞劏房謀利的溫床。



來稿作者：蔡裕龍



近年獲政府不斷注資的科技園是法定機構，根據《香港科技園公司條例》，科技園其中一個宗旨是「為香港製造及服務業科技的研究和發展及應用提供便利」，故園方轄下工業邨一直以低地價出租土地予各廠戶，可是條例中所謂「提供便利」，相信並不包括容許租戶搞劏房分租的便利。然而，數月前科技園就在將軍澳工業邨的「數據劏房」官司敗訴，園方被法官指誤解租賃政策，導致數據中心租戶可違規設立劏房，該案與今次黎智英的力高公司個案，性質雖有不同，但正好說明租戶將處所變為劏房之情況並非個別事件。

科技園租戶長期違規

科技園曾公開表示，會定期派員進入租戶廠房實地巡查，確保其遵守租契，但法庭裁定黎智英隱瞞力高公司用蘋果大樓租用的地方長達20多年，這麼長時間竟也沒有被人發現，可見園方的監管「講多過做」。《香港科技園公司條例》亦有列明，園方須按照審慎的商業原則處理其業務，作為工業邨的業主，任由租戶長期違規，這固然與「審慎的商業原則」不符，而力高個案被揭發兩年以來，後知後覺的業主有否對所有廠戶作深入巡查，以杜絕違規情況？園方一直沒有正式公佈比較像樣的補救措施，及至早前，又爆出紙盒回收廠喵坊，涉長期囤積回收廢料在後移用地，疑違反租約的事件。

一連串事件，源於科技園的粗疏管理，令租戶猶如「無皇管」，可肆無忌憚違規多年，長期得益，園方此舉其實變相以公帑補貼私人企業，嚴重浪費公共資源。由於每個財政年度，科技園須向財政司司長提交事務報告及帳目報表，亦需將相關文件提交立法會，筆者建議，園方將巡查違規情況，納入年度事務報告，並將詳情及違規個案定期上載官網，向公眾交代，這亦可同時作為對其他租戶之警惕。更佳的做法，是委託獨立第三方，審查所有租戶是否還有違規情況，以重建公眾對科技園管理工業邨的信心。

三個工業邨逾200公頃土地是本港十分珍貴的資源，科技園是確保公共資源不被濫用的把關者，令自己不會再「受騙」是基本負責任。期望園方不再辜負公眾及政府期望，做好本份之餘，下定決心改革，令工業邨空置率「清零」，並引入更多高端租戶，令本港走在再工業化的正確道路上。

作者蔡裕龍從事資訊科技行業多年，現職金融公司資訊科技經理。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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