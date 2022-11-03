仲點政論｜「二十大」對香港有寄望才會有要求

國家主席習近平在剛閉幕的第二十次全國代表大會上發表了報告，除了充分總結「一國兩制」在香港實踐所取得的歷史性成就之外，也對發展和壯大愛國愛港力量，和增強港人的愛國精神作出了重要部署。會後不久，二十大文件和學習輔導讀物在北京首發，當中收錄了全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍名為《「一國兩制」這一好制度必須長期堅持》的文章。這篇文章重點闡釋了習主席二十大報告裡關於香港的部份，是份權威性十足的解讀文件，分量相當重。



來稿作者：劉仲恒



香港已回歸祖國25年，香港的事就是國家的事，香港作為國家面對世界的主要門戶，重要性達到了前所未見的水平。夏主任的文章指出，要持續堅決打擊反中亂港勢力，也必須防範和遏制外部勢力干預港澳事務。香港國安法要繼續深入落實，香港要進一步健全特區維護國家安全的制度體系和執行機制，不斷提高特區維護國家安全的能力和水準。中央政府對香港的要求說得很具體，這是因為回歸後香港的地位提升了，已經成為了鞏固國家安全的重要屏障。

從「一國兩制」的角度來看，香港的重要性就更高了。「一國兩制」這個通過外交談判來和平解決歷史遺留問題的做法，是很具開創性的。事實表明，要解決問題不一定要兵戎相見，生靈塗炭。香港是一個活生生的「一國兩制」示範單位，向世界說明「一國兩制」確實可行，國家不但能在內地建設現代化社會主義強國，也同時能把實行資本主義制度的香港建設得叫人讚歎不已。

「一國兩制」已寫入黨章，二十大報告也強調要形成更廣泛的國內外支持「一國兩制」的統一戰線，要加強愛國愛港力量的建設，增強凝聚力，擴大團結面，在愛國愛港旗幟下畫出最大的同心圓。看到這裡，筆者深信香港在國家層面的重要性已提升到了一個新水平，相信讀者也有同感。二十大在講好「一國兩制」在香港成功實踐故事的同時，也對香港提出了具體的要求。其實，身為父母的人都會明白，只有真心愛護自己的子女，才會對他們有期望，有期盼才會有要求。中央政府對我們有要求其實是對我們有期望，而且把我們看得很重的一種表現。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、香港再出發共同發起人。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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