邵家輝｜盼加快邁進復常之路

近日傳來香港一間老牌旅行社結業的新聞，但這只不過是疫情下香港各行各業慘況的冰山一角。其實在一個月之前，香港已經開始實施「0+3」入境檢疫措施，壓抑已久的外遊需求開始復甦，該旅行社可以說是倒在了太陽升起的一刻，如果「0+3」的安排再早一點開始，也許其就能夠避免結業的厄運。因此我們可以相信，香港如果能夠早一天復常，便能夠多挽救一些企業，便能夠多保住一些市民的飯碗。



來稿作者：邵家輝



因應新冠疫情新增個案保持穩定，港府近期放寬本地防疫限制，讓港人的生活逐漸復常，顯示港府承諾抗疫不走回頭路絕非空頭支票，這一點值得讚賞。但這只是在對內的層面上，如果經濟想要進一步顯著向好，必須在對外的層面上大步邁出。近日城中頗多盛事，國際金融領袖投資峰會吸引衆多國際猛人參加，可見香港的吸引力仍在。只有經貿往來亦恢復正常，香港整體復常才能實現。

確診人數沒有顯著反彈

就何時進一步放寬入境限制，當局指需要評估數據。在實施「0+3」之後，即使有變種新冠病毒個案輸入，但近期的確診人數始終維持在每日四五千宗，並沒有顯著的反彈，而且重症人數少，保持在本港醫療系統可承受範圍內，相信這也是港府敢於持續放寬社交距離限制的主要原因之一。所以從數據看，香港完全有條件進一步放寬，以給予外界正面信息，讓海外知道香港正逐步復常。

的確，港府需要在疫情風險和經濟發展之間作出權衡，但復常不是躺平，疫苗還是要接種、口罩還是要佩戴、感染還是要隔離，只是取消不必要、過度的防疫措施，因此並不會帶來額外的風險。例如，感謝政府早前回應我為浴室、聯誼會、酒吧、卡拉OK等業界反映的訴求，放寬表列處所的營業時間限制，相信這對相關業界幫助不少。至於其他限制如有關桑拿浴室設施使用、麻將館容量等，希望政府也早日放寬，讓其業務經營復常。

香港抗疫已經超過1,000天，隨著疫情維持平穩，現在是時候讓社會和經濟活動盡量回復正常。當然除了對外和本地復常，特區政府亦應繼續爭取盡早與內地恢復通關，以冀早日恢復引進更多內地旅客，讓我們的經濟與民生達至全面復常。

作者邵家輝是立法會議員（批發及零售界），自由黨主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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