仲點政論｜中央政府把香港看得很重

自回歸以來，香港走過的是一條相當崎嶇的路，亞洲金融危機、國際金融海嘯、沙士疫情、新冠肺炎疫情、社會動蕩和眾多自然災害一個接著一個打到我們頭上。這段時期，中央政府義無反顧地支持我們。就以最近的第五波疫情為例，國家源源不絕地把最好的物資、設備和醫護人員交到我們手上，讓我們得以戰勝疫情，浴火重生。



來稿作者：劉仲恒



近來，種種跡象顯示，中央把香港看得越來越重要了。自7月1日以來，國家開通「互換通」合作，建立起常備貨幣的互換安排；擴大「滬港通」和「深港通」股票標的，支持香港推出人民幣股票交易櫃檯和國債期貨；通過《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）進一步擴大對港開放，支持香港盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）；推動更多符合條件的央企在本港上市和發債；在香港設立國際調解院籌備辦公室等。這些新措施全部都對本港的發展起著正面的作用，足見國家對我們的珍重和愛護。

不錯，背靠祖國一直以來都是香港最大的「本錢」，而回歸以來，這方面的優勢就更為明顯了。香港和內地在經濟層面上的互惠絕對是雙向，因而同時惠及雙方的。通過香港對內地外商的直接投資累計超過1.4萬億美元，佔內地吸收外資的總量接近百分之58。另一方面，內地對香港非金融類直接投資存量超過8千億美元，在本港上市內地企業的市值佔港股總市值近8成。所以，如果斷定香港未來的發展機遇跟國家息息相關，也絕對不會是甚麼誇口之詞。

剛閉幕不久的二十大報告清楚表明，推進「一國兩制」在香港的成功實踐，是中華民族偉大復興歷史進程中的重要組成部份。國家主席習近平在二十大報告裡高度評價了「一國兩制」在本港實踐所取得的歷史性成就。在二十大閉幕之際寫入黨章的「一國兩制」不但為新時代香港的管理工作提供了根本的遵循和行動指南，更由於納入黨章而鯉躍龍門，成為國家未來發展的主要戰略方針之一。

當下，我們身處在個百年未見的大變局之中，和平、發展、合作和共贏成為了不可阻擋的歷史潮流，國家在多方面的發展一日千里，在國際上的影響力、號召力和塑造力正在不斷增強。在筆者看來，中國式的現代化其實非常「正氣」，國家不搞戰爭、殖民、掠奪，更不屑搞甚麼「先污染再治理」的花樣，為其他很多發展中國家提供了現代化的全新選擇，甚至可以說是開創了人類文明的新形態。站在香港的角度來看，能融入這個方興未艾偉大國家的發展大局，能跟自己的祖國組成命運共同體，絕對是我們榮幸，值得珍而重之。

在此時此刻活在香港是生得逢時，我們因背靠國家而繁榮，因國家的愛護和支援而戰勝了眾多挑戰，我們真的不可忘記飲水思源這個道理。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、香港再出發共同發起人。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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