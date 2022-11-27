多聲道｜國民黨的未來：漢子？公子？禿子？

台灣「九合一」地方選舉26日終落帷幕，國民黨大勝而雖有執政之便的民進黨卻落得僅有五縣市的慘敗。



媒體聚焦台北之戰，「蔣家貴公子」蔣萬安擊敗防疫不力的陳時中與曾任北市副市長的黃珊珊，馬上被媒體封為「國民黨的未來總統人選」。



來稿作者：吳志隆



貴公子無疑會是國民黨的未來焦點，但不能忽略另一位選戰中的「低調大神」：豪奪百萬選票的「漢子」新北市長侯友宜！兩人誰將成為國民黨的未來之主？筆者還要再加上一個名字：「禿子」韓國瑜。

若論選戰成績與市政成績，侯友宜堪稱全台第一。首先在這次選戰當中，侯友宜成為唯一一個選票超過100萬票的候選人，超過115萬得票遠拋對手林佳龍超過45萬票，而且得票率在全市29個行政區都領先對手，顯示出8年副市長加4年市長任期，深耕新北市受到選民肯定。

侯友宜大比數獲勝

侯友宜2018年首次出選對陣選戰經驗豐富的蘇貞昌，雖然仍大比數獲勝，但當年蘇在5個行政區領先侯友宜，顯示仍有部分選區不信任國民黨。但四年後的今天，對手林佳龍雖政治能量不及蘇貞昌，但也是綠營中的一時之選。侯在全市29區「清一色」，被視為是他在此次選舉中的真正勝利。

這是侯市長能否更進一步，走向黨內核心成為「侯主席」，再進一步在2024年帶領藍軍重奪大選勝利成為「侯總統」的關鍵指標。

筆者認為，在洪秀柱、韓國瑜的經歷當中，侯友宜應該更認識到國民黨的組織文化對出身平民的人是帶有「不自覺的歧視」，這可能也是自嘲「莊腳仔」（閩南語：鄉下仔）的侯友宜一直低調堅定深耕新北市，從不顯山露水的主要原因。

國民黨派系山頭牢固

綜觀過去國民黨的領導層，真正可以長期執長權力而且號令群雄的，都要有深厚的家世背景：連戰、吳伯雄、王金平都各自有自己的派系山頭。派系力量長期左右藍營的權力結構，雖然當中會有個別異數，諸如馬英九、吳敦義，本身的家勢單薄卻因個人因緣際會吸引到其他派系「落注」才能打開一片天地，但往往也是剎那光輝，難以永恆。

從這個傳統來看，貴公子蔣萬安似乎有「天然優勢」，但畢竟兩代人過去，蔣家的神主牌還有多少實際影響力，筆者對此是存疑的。

反觀侯友宜，如何在老人橫行的派系森林中走出一條康莊大道，未來三個月是關鍵。島內媒體傳出，國民黨計畫在九合一大選後100天內啟動2024黨內初選主要目的就是「卡侯」，又有說法指富商郭台銘有意問鼎大位，加盟藍軍很可能是一個選項。

藍軍青黃不接

現任黨主席朱立倫是侯友宜的最大靠山，可惜老朱自身能見度漸低，在很多關鍵的政策風口都未能把住船舵，鬧出換柱風波等鬧劇，與同志們離心離德。加上藍軍青黃不接的問題突出，缺少蔣萬安、江啟臣這類中生代人才稀缺，政治老人對年輕選票的吸引力下滑厲害，朱對侯的幫助還有多少，這是個問號。

但筆者留意到，近年藍軍最擅長選舉的韓國瑜在2020敗選後深潛，但並沒有與其他派系撕破臉。這次九合一選戰重出江湖輔選也發揮實際效果，顯示他「寂寞難耐」且實力猶在，並沒有完全歸去。而且他與侯友宜背景相似且頗有私交，未來兩人是否可以有所互動，又是一個值得觀察的焦點。

漢子、公子、禿子，三人誰將成為藍軍未來的掌門，筆者當前看不清楚。但幾乎可以肯定，這三人將有能量影響藍軍的未來，只是如何收攏其他山頭的信服，這是個關鍵。曾在警務前線屢破奇案，與匪徒鬥智鬥勇的「漢子」侯友宜會否高看一線？很快將會揭曉，但藍營若要中興，更關鍵是三人有沒有合作的空間，與誠意。

作者吳志隆是全國港澳研究會成員、就是敢言副主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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