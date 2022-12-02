仲點政論｜生命健康產業潛力豐厚

經過疫情這幾年間的洗禮，相信每個人都會放「健康」為首位。香港特區政府於今年《施政報告》中亦明確表示會大力發展生命健康科技。數據顯示，香港的醫療衛生開支於 1990 年至2020 年期間，以平均 5.6%的年率上升，反映了醫療服務及產品的市場需求不斷增加，所以，生命健康是個發展蓬勃、前景亮麗的產業，光看數字已無容置疑了。



來稿作者：劉仲恒



香港生產力局和香港生物醫藥創新協會早前公佈了一份關於「香港生命健康產業發展」的研究報告，提出的集中發展醫療和診斷設備、中藥和保健食品三大具優勢產業、加速發展像基因和幹細胞等新興產業、多培育Bio+多元人才和加大香港和內地的制度互通這四個建議，筆者十分讚同這種種長遠有利於香港融入大灣區的發展。

香港企業方面，從事生產和貿易的分別佔51%及55%，而內地的則是分別佔77%和11%。顯然易見，香港的生命健康公司可以憑藉大灣區企業在生產方面的優勢，同時與對方加強合作，達致雙贏的局面。研究數據亦顯示，本港生命健康企業的目標市場，歐美、東南亞和其他亞洲地區分別只佔25%、22%和16%，而其他海外地區更低至2%，得出結論是，全球市場對港商來說絕對是一片尚未開發的藍天，無論人口數量與市場潛力都更勝一籌。

既然香港不但是亞洲第一、全球第二大的生物科技融資中心，也擁有獲國家藥品監督管理局承認的臨床試驗基地，筆者認為，香港生命健康產業未來的發展潛力豐厚，大家就應該放眼未來，把目標定得更高，從更高層面去推動產業的發展，也就是配合國家「一帶一路」的國策，共同攜手一起發展，達致真正雙贏。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、香港再出發共同發起人。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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