恩威並施｜為什麼是民青局長負責海外宣傳而不是商經局？

香港管治架構十分後現代、十分獨特。其中一個最典型的例子，就是目前香港政府重組之後，出現一個管治邏輯問題︰商務及經濟發展局（商經局）負責海外營銷推廣，並管理香港十四個海外經濟貿易辦事處；但是十分有趣的是，負責海外宣傳的竟然是民政及青年事務局轄下的政府新聞處。為什麼政府新聞處會由民政及青年事務局管轄？這也是一個謎。



政府架構重組改革的文件根本沒有說明改革的邏輯。為什麼原本負責民政事務的麥美娟局長，竟然要負責政府新聞處，而商經局轄下有香港電台有傳媒？對外宣傳應該由統一的體制去做。內地就很清楚，中共中央宣傳部（中宣部）總體負責全國的意識形態，傳媒文化由中宣部管轄；不同省市會有宣傳部、文化和旅遊部，存在清晰分工。

香港是怎樣處理對外關係呢？香港沒有外交部，商經局基本上扮演着處理香港對外關係的角色。既然如此，對外宣傳的公關工作應該統一由商經局指揮，而不應該交給民政及青年事務局局長麥美娟。民政及青年事務局應該負責地區行政和地區管理，但《施政報告》對此並沒有多少着墨，只有設立十八區關愛隊，沒有改革地區行政。這會出現什麼後果呢？地區行政本身是一個城市發展最重要的基礎，但似乎沒有被政府關注。

麥美娟局長負責對外關係，所以海外記者在香港的工作和活動，例如外國記者會（The Foreign Correspondents' Club）也是由民政及青年事務局負責，這個情況合理嗎？為什麼香港最重要的對外關係事務，竟然交給一個處理內政的部門去負責呢？這是什麼管治邏輯呢？政府新聞處處長要怎樣應對未來國際新形勢發展而作出合適的應變呢？民政及青年事務局真正的任務到底是做地區行，還是搞好對外關係？我相信立法局議員以及政府上層需要了解一下，交代清楚。

看看政府新聞處網頁的「宣傳及推廣」，不外乎都是辦活動，那麼策略性是佈署是什麼呢？是不是特首李家超在金融峰會上宣布香港回到國際舞台，香港就真的能回到國際舞台呢？香港未來五年尤其重要，李家超的對外關係策略除了在海外辦活動之外，還有什麼更深層次更有策略性的計劃呢？政府真的需要交代和研究，因為香港未來面對着新的國際形勢，政府必須搞清楚如何好好運用手上的資源。

有一點值得特別提出，就是香港品牌那個「飛龍標誌」。香港已經回歸二十五年，應該轉換和更新一下，迎接良政善治，為香港Rebrand（重塑品牌）。那麼這工作應該由誰負責？由商經局負責？還是政府新聞處負責呢？這一點應該要好好考慮。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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