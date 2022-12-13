仲點政論｜既發揮保險業所長 又符合國家所需

城市跟個人一樣，都會在工作過程中獲委派任務和角色。如果要做的任務並非自己所長，那麼就要花相當大的精力和時間去學好，才能不負所托。如果任務正好是自己的專長，那就非常幸運了，因為駕輕就熟總好過從頭學起。而如果那任務不但能發揮自己的強項，而且還能符合國家發展的需求，那簡直就可以說是適逢其會、錦上添花、「一家便宜兩家著」的好事了。



說保險業是香港的強項，相信沒有甚麼人會有異議。很多出名和經驗豐富的國際保險和再保險公司都在本港經營，而且服務範圍不但涵蓋香港，而且還為參與境外基建和投資項目的企業提供多元化的專業服務，為各類型的風險提供有效的管理方案。

特區政府全力鞏固香港作為國際保險中心的地位，為了使本港的規管架構與國際看齊以及確保金融穩定，政府更計劃設立風險為本的資本制度，使資本要求與保險公司所承擔的風險相稱。與此同時，政府又推出了一系列措施，以提升保險業的競爭力，例如為保險相連的證券建立專屬規管制度和推出先導資助計劃、寬減海事和專項保險業務的利得稅率、擴闊專屬自保保險公司的可承保風險範圍和優化對保險集團的監管等等。

而國家更是看重香港在這方面的能力，《十四五規劃綱要》明確表明會支持香港強化作為國際風險管理中心的地位，進一步加強本港作為內地與國際市場門戶和橋樑，以及位處國內外雙循環關鍵節點的獨有定位。其實，習近平主席和中央政府多次表明會繼續深化改革開放，全面推進「一帶一路」的建設。

在這種大趨勢下，走向國際的內地企業會越來越多，本港保險業監管局已建立起促進風險項目配對的交流合作平台，為參與大型基礎設施等投資項目的內地企業提供全方位的風險管理服務。這麼做不但能鞏固和加強香港國際風險管理中心的地位，而且還為內地企業「走出去」提供正面的刺激作用，為建設「一帶一路」這國家重要戰略作出貢獻，不僅發揮香港所長，而且符合國家所需。因此，我們必須把握和運用好在保險和風險管理業務方面的優勢。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、香港再出發共同發起人。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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