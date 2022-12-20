多聲道｜東北亞局勢升温 值得亞洲警惕

地處東北亞的日本，繼早前宣佈部署1000多枚射程更遠的巡航導彈，以增強對中國的反擊能力，其射程將從現有100多公里提升至1000公里左右，同時升級為可從戰艦和戰機發射後，日本內閣12月16日又通過了與《國家安全保障戰略》相關的三份關鍵文件，對日本的安全和防禦政策進行了前所未有的修改。



可以這麼說，日本大力強化武裝力量，完全打破二戰後的和平憲法，為全面走向軍事化國家掃除了法律上的障礙。日本毫無顧忌國際社會觀感，值得亞洲及鄰國的警惕。



來稿作者：陳文坪



日本岸田政府的新安保戰略是把「自衛隊」升格為「國防軍」，從而讓「國防軍」具備打擊敵方目標的反擊能力。這意味着，日本徹底改變了二戰以來由「守衛」轉向「攻擊」的國家防衛戰略。

不但如此，日本政府已明確表示要加強自衛隊的持續戰鬥力，而國防預算從以往的佔GDP的1％增至2％。別小覷這1%，其數目是非常龐大的。因日本2021年的DGP 是4.937兆美元（ trillion USD）。還有，除了提升國產導彈的射程，也要採購美國的戰斧巡航導彈等先進軍備。而今後五年軍費更是以12%的年增長，達到43萬億日元之多。

日本不會因軍事化而更安全

過去二十年，日本是世界第二大經濟體。日本一些政客雖每年參拜靖國神社，但還是「不敢」動和平憲法。現在日本已退居第三大經濟體，而經濟總量與第二大經濟體的中國（2021年GDP17.73兆美元）相比，只是中國的約四分之一。此時，日本政府卻公然對中國叫板、指責，說明日本政府已經開始走向武裝，並不惜犧牲民生的撥款轉而把財政支出投入國防、軍備上。

在強權即是真理，實力就能攻擊（或打擊）的情況下，日本在美國的撐腰下，公然放棄和平制憲，走上軍事武裝之路。這樣，日本會更安全嗎？

如果提高軍費、搞武器裝備能讓國土更安全，那國與國之間就無須外交了，可以多投入軍費就可達到。但事實真是如此嗎？當一個國家不斷強化、加強自身的軍事武裝力量時，反而會使周遭國家更感到威脅。日本大幅增加軍費搞武裝，肯定惹來亞洲國家及鄰國的質疑其動機？

中日關係過去五年來，並沒有多大進展。嚴格來說，兩國關係即便沒有倒退，也是原地踏步。日本的行動完全「傾向」於美國及西方已是不爭的事實。日本配合美國搞晶片聯盟是其一。還有，日本公開介入台海，配合美國的印太策略，這是其二。

朝鮮「軍火庫」隨時引爆

而東北亞另一個國家朝鮮，也是個「軍火庫」，隨時可能引爆。金政府不斷「渾水摸魚」，多年來，朝鮮不時在天亮前搞試射導彈。12月18日，朝鮮時隔一個月再次發射兩枚彈道導彈。日本防衛省說，兩枚導彈飛行距離500公里、高度550公里，都落入日本專屬經濟區外。

朝鮮的這些行動，讓韓國、日本政府與人民都不得安「眠」，讓美軍在應對時也「不知所措」。

可見，東北亞的日本、朝鮮都面臨不確定因素。日本公開指責中國是一大威脅而強化軍事武裝力量；中國政府不滿不在話下，也會引發中方今後對日本的制約，甚至制衡。包括經濟、政治、外交三大層面。而釣魚島成了中日雙方引發衝突的海域。日本安保新策擬在沖繩建立遠程導彈基地，射程包括中國境內與朝鮮，對日中關係必將是一大危害。

而朝鮮金政府的隨心所欲讓美日韓夜夜難眠，一旦過火，美日比將要求美國太空軍駐韓國太空部隊採取「先發制人「的行動。包括制空攔截手段。

長期以來，由於朝鮮的「行為」沒有被約束，導致了日本藉機以「受到威脅」為契機來強化軍事力量、軍事聯盟。這對亞洲區域的發展是不利的。更是值得其它亞洲國家有所警惕。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。