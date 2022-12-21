團結香港基金｜明確灣區資訊平台分工　協助港青解讀內地政策

推動內地和香港的科創合作具有重大意義。香港擁有出眾的科研成果，但本地的市場規模較小，創業者常常需要尋找新的市場機遇以進一步壯大企業。內地龐大的人口以及優良的產業鏈配套正補足香港在創業環境方面的不足。因此，鼓勵內地和香港在科創領域的合作一方面有助於本地科研成果「落地」及拓展港人的業務；另一方面，若港人能透過創業將科研成果引進內地，有能力成為國家科創發展的先鋒，就如大疆創新和商湯科技這些先例，為兩地市場帶來正面影響。



來稿作者：陳穎茵、蕭逸駒



雖然內地機遇處處，香港青年要在其中創業及拓展業務並不容易。相比內地人，香港青年對內地創業的政策和資訊掌握不足，影響他們把握時機去拓展業務。內地的政策出台快、變化快，亦可能在通過後短時間內便失效，許多港人未能適應這樣的政策制定模式。我們的研究問卷調查亦顯示，超過七成的受訪者認為內地不同城市的政策不一，令人難以理解及無所適從，另外超過五成受訪者則表示自己缺乏渠道了解大灣區的資訊。

資訊散落政制局、經貿辦、青年基金

坊間現有不同的資訊平台可綜合內地各級政府推出的政策，協助創業者掌握所需的創業資訊。以大灣區為例，現時港人主要有三個渠道可以了解灣區內訊息。內地政府成立的粵港澳大灣區門戶網（門戶網）主要提供較完整的大灣區政策資訊及分析，亦列出各城市的基本資料，但由於網站服務的對象包括所有內地人，範疇亦包括創業以外的領域，所以政策量多，港人要尋找相關的政策並不容易；香港政制及內地事務局的粵港澳大灣區專頁搜羅與港人有關的重要政策，並列出不同政策範疇的要點，但現時網頁的政策量有提升空間，亦未見為讀者深入分析內地創業政策。香港貿易發展局（貿發局）的GoGBA一站式平台資料頗為完善，主要提供實際落地資訊，例如跨境交通、銀行開戶、稅務處理、 商業對接連繫等。

另外，政府成立的青年發展委員會轄下設有「青年發展基金」，為有意在香港與大灣區內地城市創業的港人提供資本支持。上述四者均有各自獨特的內容，協助香港青年認識內地的創業環境，唯當中部分資源重疊，分工也未夠清晰。

因此，我們建議明確上述四者的分工定位。 首先，香港特區政府駐粵經濟貿易辦事處協助廣東省推進粵港澳大灣區建設領導小組辦公室，優化大灣區門戶網作為單一總資料庫的功能，盡可能集合所有中央、省、市級政府推出與港人創業政策有關的政策，每月更新，並提示政策生效期， 以及定時移除失效政策。

其次，由於門戶網的政策量多，港人要找到與自己有關的政策未算容易。我們建議政制及內地事務局的大灣區專頁應以香港青年為本，協助港人在門戶網龐大的資訊量中篩選並轉載所有與港人相關的創業資訊。同時，專頁可加強其分析功能，歸納和總結不同城市的政策資訊。例如，2019年廣東省政府印發有關港澳青年創新創業基地建設的通知 ，隨後中山、東莞、肇慶等市推出具體落實方案，框架類同，但政策不一。就此，大灣區專頁可歸納不同城市的落實方向及分析當中的差異，幫助創業者更容易地理解城市之間的政策落實細節。

第三，為增強GoGBA發放實用落地資訊的功能，我們建議貿發局可考慮和內地市政府合編大灣區內地城市的落地手冊。做法可參考江門的「港澳居民公共服務指南」，內容包括城市詳細的落地資訊、創業政策重點、孵化器及銀行的聯繫方式、生活配套等。

最後，在上述網站的分工更明確後，我們建議香港青年發展委員會主動加強政府部門與民間社團 (如總會、商會)的連繫，加強對公眾宣傳並解讀大灣區政策。青年發展委員會未來可以定期主辦或邀請不同社團協辦大型的香港青年在內地創新創業主題研討會，增加年輕人對此課題的認識。

總而言之，資訊平台對於香港青年頗為重要，可以幫助他們了解不斷變動的政策資訊。隨着內地防疫政策不斷優化，相信港人「北上」創業的意願和可行性將隨未來兩地通關而有所提升。大灣區對於香港初創企業而言仍是機遇大於挑戰，相信香港青年在內地這個舞台創業繼續大有可為！

作者陳穎茵、蕭逸駒分別是團結香港基金的高級研究員、研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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