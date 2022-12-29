多聲道｜復常在即走私猖獗　通關協調組勿顧此失彼

行政長官李家超預告明年約一月中開始，香港與內地終於可逐步有序通關。疫情造成中港兩地阻隔接近三年，各方面正常交流勢將再度活躍，但同時亦是走私集團大舉出動的時候。臨近年尾，海關檢獲越來越多走私貨物，海味、紅酒甚至連黑膠唱片也有，其中以走私香煙最嚴重，今年當局已檢獲共接近七億支私煙，較去年全年超出六成，估計下月起農曆新年前後情況會更猖獗。筆者認為，政府擬設立的「通關事務協調組」，除了在恢復一般旅遊工商事務下功夫外，打擊地下市場非法勾當，也不可掉以輕心。



來稿作者：簡永哲



一場世紀疫症，改變了大家生活，就連不法分子的走私模式也有變。本港封關期間，海上走私情況明顯增加，觀乎每次破獲的案件，走私貨量都十分龐大，三年來檢獲貨物總值頻頻破紀錄。單是最近兩個月，海關已破獲多宗走私大案，曾在青衣貨櫃碼頭的越南遠洋船中，靠X光機發現當中9個走私貨櫃內藏有過百箱貨物，包括22噸乾魚翅、乾花膠、乾海參等貴價食材、逾14萬件電子產品、7萬隻黑膠唱片及受管制瀕危物種，估計市值約兩億元。

11月中至今，海關亦破獲3宗私煙案，估計市值共逾三億元，應課稅值超過兩億元。海關分析，隨着防疫措施放鬆和人流增加，市場對私煙需求上升，新年臨近，私煙集團提早補充貨源，以供應本地或海外私煙市場。私煙問題猖獗，其中一個原因是不法分子經營模日漸成熟，從運輸、包裝、宣傳，以至公然到士多及報攤兜售，根本已是集團式經營。集團更會利用青少年犯案，上月初一名14歲男童，就在葵涌涉嫌售賣未完稅香煙被捕。其實私煙不但會誘使年青人吸煙，更威脅到整個公共衞生系統，進一步增加醫療成本和不可控的因素。

有序通關在即，擬成立的「通關事務協調組」必須兼顧「地上」復常工作及加強打擊私煙分子，防止不法集團繼續坐大。簡單做法是加強刑罰，提高阻嚇性，海關與房屋署深化跨部門合作，集中巡查私煙嚴重的地區，並鼓勵公眾舉報走私活動。至於策略性方法，就是不再盲目狂加煙稅，因這樣只會令煙民投向私煙市場；當局亦可多辦公眾教育活動，確保市民明白販賣及購買私煙的嚴重性。

另外，由於很多陸路口岸已三年無開關，之前負責支援關口貨運檢驗的海關人員，需重新調回旅客口岸，筆者建議，協調組要優先在人手配置、檢查設備和培訓工作上及早重新安排好，以應付農曆新年前不法集團補充走私貨源以供應市場之情況。同時，在關口重開時，加強搜查對入境旅客行李或攜帶物品，以收阻嚇作用。

經歷三年疫情，通關是香港和內地民心所向，兩地政府須積極地為此創造適切條件，李家超指通關不可出亂子，如要說到做到，政府理順大量市民出入境的安排之餘，亦必須堵截會損害營商環境和消費者權益的走私活動，這樣才能有序推進兩地社會疫後復常，為經濟復甦重新注入動力。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。



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