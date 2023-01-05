季霆剛｜台收緊大陸旅客規定是否科學？

近日大陸放鬆自2020年初以來實施的清零措施後，有些國家或地區再一次將疫情的責任推向中國大陸。美國聲稱擔心大陸自重新開放邊境後在疫情數據方面不透明，故目前正在考慮限制中國入境者。而美國宣布所有來自大陸的旅客必須提供陰性證明才能進入該國，台灣隨即加入美國的行列，要求所有在抵台後接受核酸檢測。



來稿作者： 季霆剛



對比一下台灣的疫情數字，12月1日確診數約為15000宗，現時卻爆增至近30000宗，當局近日表示確診人士當中以境外移入宗數是3個月以來新高，專家表示，此波疫情是以歐美耶誕假期的返台人士為主。現時主要肆虐大陸甚至全球的為Omicron病毒，其主要是攻擊上呼吸道，用唾液檢測的準確率並不佳，台灣對大陸來台人士此舉似是做表面功夫多於一切，一來對檢測無大作用，二來是為了將台灣新一波疫情責任推至對岸，如此台灣當局就可以推卸得一乾二淨。

台灣當局曾稱「本是同根生，開通莫要急」，如開放小三通中轉，「導致離島防疫量能崩潰」，故此在1月7日至2月6日只以有限度開放，惟對象僅限金門、馬祖地區的民眾及大陸配偶，並不包含需求量最大的台商台生中轉。台灣當局以防疫為由，對其他國家人士就完全開放，對大量台灣人居住的大陸卻以一滴滴放水式開放，明顯是在播弄政治，故意拖延陸客來台的步調。

台交通部門的觀光局長張錫聰近日被問到陸客來台時只表示，會配合陸委會政策隨時做好準備，讓港澳市場自由行可以快速提升，似乎台灣當局在近期都沒有意願開放陸客自由行或旅行團的名額。現時兩岸直航航線有限，北京研究機構「中國未來研究會」旅遊分會亦預期，直到2024年，大陸的國際旅遊才會恢復到疫情前水準，即使台灣明年有限度開放陸客來台，必然沒有所謂大量陸客湧入或搶藥的問題。全球所有人都能到台灣，到底陸委會在考慮什麼因素，要令大陸遊客止步、拒陸客於千里之外，相信只有政治因素才會造成這種現況。

蔡英文在本年十月時表示，在邊境解封後恢復兩岸人民交流，來緩和緊張情勢。民進黨當局似乎對未有科學防PCR檢測的功效有所誤解，未有科學防疫。九合一選舉後，民進黨大敗後依然未有檢討「抗中保台」令自己敗北的成份，其兩岸交流、兩岸人員來往的政策只是緊跟美國，繼續設下不必要的障礙，民進黨當局如此只造成台灣在陸港澳客心中形象更為低落，對台灣觀光業的恢復造成更大的傷害。

作者季霆剛是深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、全國港澳研究會會員。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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