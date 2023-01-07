恩威並施｜MIRROR報告與演藝產業

文化體育及旅遊局發表「香港體育館 Mirror演唱會事故調查報告」，提出的建議基本上是創造多一層的監管角色，由原本工程師簽了的結構認可，再多一層覆檢，這個覆檢其實並沒有根治Mirror演唱會發生意外的問題根源。

Mirror意外的最主要原因是場地缺乏在地監管問責意識。紅磡體育館（紅館） 之前是隸屬於康文署的表演藝術部門，不知從何年何月開始被調到圖書館系統轄下管理。圖書館管理紅館，本身就是十分荒誕的事情。若是由體育場地部門管理紅館也算合理，但是為什麼是由圖書館管理？圖書館有什麼專家去管理像紅館這樣的場館？

所以，紅館出現意外是因為康文署改變了問責架構，由表演藝術部門調到圖書館，並將紅館一直存在的「駐場技術經理」一職取消。這次的意外之所以發生，就是因為主辦方與及場地均沒有做好覆檢工作。

Mirror 事故報告建議找第三方來覆檢，其實這個第三方應該是場地負責，而不應該由主辦單位聘請一位結構工程師之後，又再要聘請另一位專業人士來覆檢，這樣是架床疊屋。當然這份報告的目的是令文體旅局不用問責，責任全推到主辦方。其實這是不負責任的，因為政府直接管理紅館多年，它已經是一個演出超過一萬場的演唱會場館，文體旅局不應該推搪說它不是一個辦演唱會的場地。

這份調查報告並沒有根治幾個問題︰第一是前線技術員工的專業問題；第二是駐場有沒有監督的問題；第三，若果香港要推動演藝發展，這份報告只是達到短期效益，報告說明一年後會檢討，但是在這一年內，文體旅局會否跟業界進行諮詢呢？

今次受影響的不單只是演唱會製作公司，連很多小型藝團都受它影響。康文署的中小型場地的租用者都會成為無辜受害者，每個中小型藝團要花多一至兩萬元的費用去聘請更多的結構顧問，製造更多的文件。而康文署的場地也要處理更多的文件。這種官僚模式程序並不能根治問題。

所以文體旅局應該負起主體責任，再和業界進行系統性的諮詢。首先，要把紅館調回表演藝術系統管理，回歸場地本來的本質。第二，在康文署的技術總監轄下，在紅館重新開設高級駐場技術經理一職，負責整體技術核實工作，並應該建立一個團隊去辦這件事情，這樣才能真正有效保障觀眾和演出者安全，也可以推動演藝產業更專業化發展。

香港要推動文體旅產業、要成為中外文化交流中心，演藝產業正是其中一大強項，但是若果政府每一次遇到問題，都只是把政府場地本來應該負的責任推卸到主辦方的身上，便會減低整體演藝投資意欲，也令香港的演藝製作不能夠創新突破。這份報告提及在一年的時間內進行核心性的檢討，它應該涉及更長遠的措施。我有五方面的建議︰

第一是舞台技術人員培訓的問題，長遠有什麼目標？應該引進更多技術技工的標準，例如效法英國Association of British Theatre Technicians的考核方法。

第二，改變目前的場地管理政策和架構，並應該研究將紅館提升成一個全方位場地的可能性。

第三，應該探討啟德體育園成立之後舉辦演唱會的可行性。倫敦的溫布頓球場便經常舉辦演唱會。而在香港，像伊利沙伯體育館，其實也有需求的。這方面怎樣走向專業化，香港還需要有多少個大型場館等等問題，都要研究具體的指標和目標。西九文化區本來應該興建一個容納一萬人的場地，現在將會變成怎麼樣？就算沒有一萬位，可否有五千位、三千位？

第四，從演藝產業發展角度，理解東京和首爾等地方是如何推動？東京是世界演藝大都會，香港需要向他們學習。

第五，演藝是推動旅遊一個非常重要的元素，怎樣能夠帶動成立一個劇場區，像倫敦的West End、紐約的百老匯一樣，打造一個旅遊區？上海現在已經進行這些發展。

Mirror演唱會事故調查報告雖然未如人意、官僚氣味十足，但是它至少也設下一年時間。希望文體旅局利用這一年時間，好好去領導和訂定一些有利於香港藝術和演藝產業發展的演藝場地政策。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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