黃冰芬｜築牢國家安全屏障　增強香港「興」的動能

一元復始，萬象更新。2023年伊始，農曆新年將至，香港海陸空「通關」有序放寬，民眾歡欣，市面熱鬧，呈現欣欣向榮之勢，港人對未來的發展更有信心。信心源自香港國安法自實施以來起著護國安、保家安、穩民心的「守護神」作用。



新春來臨之際，1月13日國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍發表了《保證香港國安法準確實施》的講話，闡述了香港「由亂及治」的分水嶺，以及「治」的根本基礎在於安全。1月15日，中央駐港國安公署署長鄭雁雄接任中聯辦主任及國安委顧問後發表的新春致辭，《讓「興」的動能更強勁》，為香港「由治及興」提供了「興」的方向。在香港揚帆起航之際，從兩者的講話中，筆者深感「築牢國家安全屏障」對香港「增強『興』的動能」具有很強的辯證關係。

在國安「興」方面，夏寶龍指出「安全是發展的前提，發展是安全的保障」。香港得益於香港國安法頒布和實施兩年多以來，對維護香港秩序和安全起了重要作用，不單撥亂反正，法治亦得到鞏固，是香港從由亂及治的轉捩點。然而，我們希望世界和平，但世界的硝煙戰無可避免地展開，而沒有硝煙的戰爭也早已打響。正因為越來越多人明白了維護國家安全的重要性，在行動上也懂得有力回應，香港才能鞏固「由治及興」的基礎。

在經濟「興」方面，鄭雁雄寄語把香港的未來放到中華民族偉大復興的大局中去謀劃推進，香港「興」的空間就無限廣闊，強調堅守「一國」原則的基礎上，把「兩制」優勢充分發揮出來。因此，香港在經濟上要加速融入國家發展大局，但也不忘要積極參與國際交流合作，在全球經濟格局中發揮獨特優勢，提升核心競爭力，這樣對香港經濟『興』的動能更強勁。

香港在複雜多變的地緣政治中，未來的風浪挑戰只會有增無減。開放發展必須在國家安全的前提下實現，才可持續，而發展也是對香港安全起到最大的保障作用。因此，兩位主任的講話都應互相緊扣去理解。

未來的五年既是「全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期」，也是「香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期」。隨著中國迅速發展，將有機會成為全世界最大的經濟體，動搖美國的霸權地位的後果將更是更激烈的鬥爭，對香港的衝擊也將更大。在中國內地和香港同樣經歷了疫情三年的打擊，當前發展要務迫在眉睫，因此迎面對戰的情況也必然增加。站在「兩個關鍵期」相交匯的歷史節點上，不僅需要香港各界團結奮鬥，凝聚強大合力，共同實現發展的目標，也需要我們來共同維護祖國的主權、安全和發展利益。只有在社會安全和穩定的基礎上，我們才能鞏固發展的成果。

作者黃冰芬是港區第14屆全國人大代表當選人、香港再出發大聯盟總主任。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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