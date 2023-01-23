澳洲來鴻｜中澳關係的虎去兔來

多年來的學習，讓我知道中國古代哲學經典《易經》的智慧在中國文化所佔的重要位置。《易經》教導我們日月星辰在天際運行的位置會影響人類命運，並從這個基礎將年份劃分為十二生肖，而每個生肖亦與金木水火土五行結合。



撰文：梅卓琳（Joycelyn Chey）

剛過去的2022是虎年，五行屬水。今年是兔年，同樣是五行屬水，但兩「水」之間差異甚大。虎是萬獸之王，象徵力量和威嚴。2022年之虎帶來的水是滔滔江水的波濤洶湧。2023年之兔帶來的會是截然相反的水。兔是最溫馴善良、快樂無憂的動物，象徵着愛家庭、喜交友、 開枝散葉。兔年的水是孕育莊稼的春雨、是雨來春溪漲的清泉。

十二生肖以及五行中的每個單元，都根據太極生兩儀的原則分為陰陽。去年是陽， 充滿剛勁動力。而在1月22日農曆大年初一，便由陽轉陰。「陰」代表內斂、輕柔、思考。這注定了今年和去年會大為不同。隨着步伐的節奏變了，去年的一鼓作氣亦會因而改變，雖然不會萬事停頓。白兔敏捷聰明，在危急關頭總能迅速應變。中國成語有云：「狡兔三窟」，所帶出的意義就是人類和聰明機靈的白兔一樣，要適應環境避開危機。

《易經》的智慧在東亞地區被廣泛接受（當我的華人朋友一知道我是在虎年出生，往往會恍然大悟地點頭， 他們知道切勿輕視母老虎）。我相信中國的家庭會選擇在兔年生個小寶寶，因為兔年有利生育。中國有關部門亦會樂見其成，因為他們正擔心全國出生率下降。研究人類認知的科學告訴我們：我們經量衡後認為有較高機會發生的事情，往往是建基於我們的信念，這亦進而影響我們的行為。今天的中國擁抱科學唯物主義，但傳統信念仍然在中國大行其道，並影響中國人的行為。

易經的啟示，影響了中國人如何看待自身的命運，以及他人的命運。這同樣適用於國家的命運以及營商，且不少人對其深信不疑。我認識的一位香港富豪，每逢作出投資決定前一定先要請教算命師和風水師，這包括其業務應否進軍澳洲的決定。普通市民同樣會按照易經的啟示來決定是買還是賣、是否出門、是否動工。

在中國大陸和香港，虎年的大事包括：新冠病毒清零政策帶來長時間的封關、國際關係亦因而受制、以及中國國家主席習近平（他於蛇年出生）鞏固了他的領導地位。虎年沒有給我們轉彎的餘地，但是隨着虎去兔來，新歲由陽轉陰， 這是作轉變的時候。各方領導人正在考慮他們策略選項，人民則希望歲月靜好、希望解除限制，希望到處走走。

在澳洲重新審視與中國的關係時，我們應該顧及這些基於星象的信念。我不是建議要請個星象師或風水師來我們首都坎培拉，但我們的政策制定者必須明白這些傳統信念在我們身處區域影響之大。我的忠告是：一成不變的規劃並不適用於屬水的兔年。白兔的長耳朵是用來及早接收訊息，以便佔盡先機。北京會更彈性地應對變局、更彈性應對人口和社會的變化、更彈性應對國際戰略新環境、應對烏克蘭戰爭以及緊張的中美關係；澳洲同樣亦應該像白兔一樣敏銳機靈地處理我們的內政和外交、處理極端氣候和自然災害、搞好經濟、並擴大我們在區內的戰略聯盟。而最重要的，是澳洲和中國都應該摒棄如虎一般的解難方式。

本文作者梅卓琳（Joycelyn Chey）是澳洲前外交官，曾經出使中國，1992至95年擔任澳洲駐香港總領事。她現時是悉尼大學訪問教授及西悉尼大學客座教授，亦是澳洲國際事務學會院士。原文刊登於在澳洲新聞評論網Pearls and Irritations，香港01獲授權刊登中文版，由「揚言自得」專欄作者楊志剛翻譯。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

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