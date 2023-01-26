李山｜潮平岸闊帆正勁，乘勢開拓譜新章

送走去歲韶華，迎來新春曙光。値此辭舊迎新之際，回顧往昔，展望未來 ，我們為取得的點滴成績而歡欣，為迎接香港由治及興的新時代而振奮。



來稿作者：李山

過去三年來，紫荊黨篳路藍縷，以啟山林，呼籲制定國安法、改革立法會，倡導「一國兩制，長期不變」，建議廢除新界禁區、深化港深創科一體化、招攬龍頭企業、吸引全球人才、優先對外通關、穩定外國資本、發展虛擬資產、擱置明日大嶼等，並率先走上街頭，走進基層，公開宣傳二十大精神，為香港社會長治久安和蓬勃發展略盡綿薄之力。

農曆虎年是具有里程碑意義的一年。中共二十大開啟了中國式現代化的歷史新征程，香港「一國兩制」實踐站上了新的歷史起點。在香港回歸祖國25周年之際，習近平主席親臨視察並發表重要講話，明確宣示中央長期堅持「一國兩制」的堅定決心，為香港發展指明了前進方向。在中央駐港機構的支持下，在香港特區政府的領導下，香港克服了新冠疫情影響，穩步踏上複常之路，向世界展現出「全球城市」的嶄新魅力。

潮平岸闊帆正勁，乘勢開拓譜新章。面向未來一年，紫荊黨將凝聚各方智慧，發揮交流平臺作用，埋下頭，俯下身，以不負民族、不負國家、不負香港的態度腳踏實地，篤行實幹，接續奮鬥，支持行政長官和特區政府依法施政，與廣大市民一道為推動香港走向由治及興做出應有的貢獻。

作者李山是香港紫荊黨主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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