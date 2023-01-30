仲點論政｜香港共識求發展　新一年奮力向前

春節是農曆一年的開始，一元復始，萬象更新，拿新年來回顧過去一年和展望未來，是再合適不過的時間。



來稿作者：劉仲恒



在回顧時，筆者的腦海滿是感恩。當下這穩定、和諧的日子並不是理所當然的，對於很多人來說，那「黑暴」的動蕩和疫情肆虐的場面歷歷在目。只有在中央政府堅持落實「一國兩制」、全力支持香港面對第五波疫情無情衝擊的情況下，獅子山下這片土地才再次成為淨土，市民才能重新過上安穩的日子，踏上復常的道路。隨著國際金融領袖投資峰會、「一帶一路」高峰論壇、亞洲金融論壇等一系列國際盛事在港舉辦，正式標誌著我們一步一步向全面復常的目標邁進。好日子來之不易，絕非理所當然，要懂得珍惜。

至於在展望方面，國家主席習近平去年7月1日來訪香港時說過，「香港正處於從由亂到治走向由治及興的新階段」。不錯，在新的一年裡，我們要把所有的精力放在「由治及興」上，香港才能在疫後的世界裡脫穎而出，再創輝煌。

那麼，「由治及興」該朝著哪個方向走？這個問題，我們不用煩惱，因為香港實在太幸運了。地理上，香港跟國家緊密相連，要「由治及興」，只要深化背靠祖國、面向世界這個策略就行了。目前，國家的現代化進程正在全力前行，中國經濟發展的強大韌性和活力獲得世界認同。包括國際貨幣基金組織在內的很多機構預計，隨着疫情防控政策調整和優化，今年來自中國的經濟增長將為世界經濟復甦作出重大的貢獻。

剛履新的中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄說得好，對於港人來說，內地是「遼闊的發展腹地、巨大的消費市場、不竭的創新動力等等，為香港逐夢者大顯身手提供了廣闊舞台」。所以，「由治及興」的方向不做他求，香港演好背靠祖國、面向世界這個的角色就已經足夠了。

隨著社會動蕩的日子離我們越來越遠，本港各界要求穩定發展的共識越來越強。筆者很珍惜目前這穩定的社會環境，因為不但市民的日子過得踏實了，這環境更為香港青年一代在本港和內地工作、創業、大展身手提供了有利條件。感恩才會珍惜，珍惜才有奮進的動力。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、香港再出發共同發起人。文題由編輯所擬，原為「學會感恩 奮力向前」。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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