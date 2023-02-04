多聲道｜認識祖國古文明增強文化向心力

2023年香港喜迎疫後復常，尤其是實現與內地免檢疫通關之後，社會各界都希望加強與內地的文化展覽交流，追回過去三年的失地。在文物古跡展覽上，如何讓港人尤其是年青人在認識祖國古代文明的過程中，增強對國家的文化向心力，是社會關心的議題。筆者近期在策展〈金沙之光——古蜀文明展〉中深有感觸，團隊既克服了疫情的挑戰，也讓我體會到這類展覽的深刻意義。



來稿作者：吳卓瑩



〈金沙之光——古蜀文明展〉最近在香港文物探知館開幕。每當有文物運到香港展出，必須由專業佈展人員為抵港文物驗收，每件文物的外貌、細節和狀況均需要仔細記錄和雙方確認。但佈展時卻了遇上了嚴峻挑戰──負責押送文物與佈展的四川佈展團的團員染疫了！

這次文物展共展出73件四川出土的文物和一件複製品，當中14件為國家一級文物，非常珍貴。回想當初商談展覽時，疫情仍然嚴峻，卻無阻雙方合作策展的決心。為了讓香港市民近距離觀賞3000年前的古蜀文物，金沙博物館館員絞盡腦汁，以文物安全為大前提安排文物運送到港，並親身押運及佈展。籌備期間，我們一直密切留意疫情，卻在四川佈展團啟程前一刻，收到團員確診消息！

香港文物探知館舉辦「金沙之光──古蜀文明展」，展出70多件由四川省成都金沙和廣漢三星堆遺址出土的珍貴國家文物，展期至3月29日。

兩地合作克服疫情挑戰

雖說早有心理準備應付突發情況，但確診消息仍然如晴天霹靂。我們立刻研究應急方案，改聘文物和藝術品搬運及佈置的專業人員協助，我們也得到修復組館長全力支持。從展品抵達香港文物探知館的一刻，全程在線與四川佈展團團員溝通、直播檢驗、記錄文物和佈展的情況。儘管佈展團成員抱恙，在隔離期間仍然傾盡全力參與，在線上透過鏡頭與我們商談和即時解答疑問，彷彿親臨現場。

殊不知屋漏兼逢連夜雨，本地的佈展人員和香港文物探知館同事亦相繼染疫，人手更見緊拙，但所餘時間無多，我們唯有咬緊牙關，其他同事亦馬上補上染疫同事的崗位，齊心協力，終於趕及開幕前完成艱巨的佈展工作。當中佈置難度最高的展品為全場最大的展品——2001年出土、屬於商周時期的大陶甕，它最闊的部分的直徑達73.5厘米，但尖底卻只有18厘米闊，上闊下窄，難以平衡，而且是首次來港展出，並無佈展先例可循。我們多次與四川佈展團在視像會議中反覆商討，最終安全將陶甕豎起展出。

可幸是接近佈展完成時，四川佈展團團員剛好病癒，她們立即啓程來港，趕赴香港文物探知館為文物作最後覆檢。四川佈展團對雙方努力的成果非常滿意，我們也終於放下心頭大石。雖然佈展過程充滿挑戰，但正好是團隊磨練的機會，也反映團隊的無私、團結、靈活和誠意。這次佈展的經驗實屬難能可貴，亦是我的寶貴回憶。

今次策展成功，是兩地人員共同努力的成果。疫情三年的發展，就正如今次策展過程中的染疫風波一樣，兩地都同坐一條船，誰也離不開誰。香港有了故宮文化博物館，但祖國文化博大精深，不是一個博物館能容納。兩地應舉辦更多類似的展覽，不時為港人帶來內地的精品文物，尤其是為港人介紹祖國的古代文明，讓港人深刻認識到作為中國人同根同源的意義。

作者吳卓瑩是發展局古物古蹟辦事處一級助理館長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。