恩威並施｜給十九歲的簡約公屋

「慈母多敗兒，嚴父出孝子」放在香港和新加坡非常貼切。新加坡是一個以嚴格和嚴厲管治見稱的嚴父式社會，香港近年在不同政策上均落後於新加坡，就是因為新加坡有一個嚴謹執政的政府團隊和一個重視紀律的社會。相對於香港，用「慈母多敗兒」來形容，其實也很真實。



最近電影《給十九歲的我》引起的社會爭論和討論，反映出「慈」的一體兩面，過「嚴」會令社會窒息，過份「慈」又會出現「敗家」的情況。《給十九歲的我》是一部非常具備教育意義的紀錄片，它的初心是由教育出發。英華女校一直以來以「開放」見稱，你看見紀錄片裏呈現出英華女校「以慈為本」的一種教育模式，沒有強迫學生要做什麼，完全配合青年生涯規劃以及青年發展，讓青年有多元發展。電影裏面幾個不同女學生呈現出來不同的家庭狀況、不同生活模式，就是非常好的生涯規劃教育材料。

我相信問題在於當紀錄片變成公開放映商業片的時候，發行商用劇情片的模式去包裝一部教育紀錄片，衍生出「戲劇化」的社會反應，也不為過，而我也非常理解電影中被記錄的女學生，有一種像動物園內的動物被觀賞的感覺。這部電影的初心不是一部商業片，而是一部用作傳承英華女校傳統的紀錄片。所以，我覺得張婉婷導演和英華女校停止播放的決定是完全正確的。

這部電影其實應該讓香港所有中學生免費去看，並應該配合教材指導，討論生涯規劃的問題。這是一部非常有教育意義和有價值的電影，尤其它處於香港過去十年最動盪的年代，由佔領中環2019年黑暴，你會看見在這段日子裏普通人如何面對生活。

整件事情最令人失望的是教育局局長蔡若蓮和教育局官僚的反應，他們馬上展露出「不關我事」、「我沒有看過」的官僚作風，私隱專員則啟動官僚程序。整個政府根本對教育不關心，若果真的對教育關心，這部電影的問題不是走官僚程序去找私隱問題，而是用什麼適合的形式去展示和表達。它本來是一部教育紀錄片，而不應該變成一部娛樂商業模式的影片。香港電影金像獎提名這部電影競逐三大獎項，本身也是錯誤的，因為「給十九歲的我」不是劇情片。

在年輕人面前，成年人最需要做的事是什麼？就是令年輕人學會用什麼方法去明辨是非，而不是用標籤定性去認定對與錯。香港這個低俗社會習慣了像法庭戲一樣︰我是辯護律師，代表正義，會用盡各種方法去證明自己是對的；我是控方，代表政府，就不是正義。若果我是辯方。於是乎正義只不過是語言遊戲，而不是真正探求事物的本質和真相是什麼。

教育不是法庭戲，教育不是label 對與錯，教育教導的是方法、能力、技巧和價值觀。為什麼學校要培育「德、智、體、群、美」？就是在於這五個元素能夠構成一個人生存在社會所需要的不同技巧和不同意識。《給十九歲的我》公開上映後引發的各種反應，正好也是一個很好的教育素材，可以和學生討論「教育的本質」是什麼，什麼是個人私隱。現今科技社會裏根本沒有私隱可言，嬰兒一出世，父母便把嬰兒照片上載到facebook、Instagram等社交平台，這是尊重私隱嗎？

各方人馬若果真的愛惜香港這個地方，便應該立即停止「情緒抽水」行為，回到教育的初心。教育的初心就是為了讓學生學會如何認識自己，如何選擇自己的未來，而不是盲目跟風，不是被情緒控制，而是有理智地認識自己的局限，認識自己的優點，繼而進行人生旅程的選擇。女同學寫了一萬字發表她的看法，這是一位年輕人表達自己的感受，她說得對或錯不是問題，她能夠用一萬字去表達自己，本身是一個十分重要的方式。

《給十九歲的我》這部電影，本質上超級正能量。但很多KOL或社交傳媒出現了各式各樣的陰謀論和動機論等，作出和紀錄片完全無關的討論和指責，反映了某類香港人的質素問題。可惜現在這種價值觀佔據了香港社會。2019年的事件後，香港人仍然沒有反思反省，不論是「黃」還是「藍」，都沒有打算去反思反省2019年的問題根源。香港的「黃」與「藍」主流把香港過去幾十年講理性、做事有系統、有方法、有組織、有能力的傳統，完全敗家敗掉。所以慈母多敗兒是對的。中央對香港實在太過仁慈，所以令香港出現了這個亂局。

《香港國安法》是一個提醒，習主席等中央領導人在2019年之後，苦口婆心提醒建制派要處理好四點希望.，分別是：(一)着力提高治理水平；(二)不斷增強發展動能；(三)切實排解民生憂難；(四)共同維護和諧穩定。可是香港建制派似乎仍然活在從前政治溫室之中，未覺察到現實的變化的危機。

最近的簡約公屋就是一個典型例子。《給十九歲的我》被指為情緒勒索，其實香港政府才是情緒勒索的專家。這次推出簡約公屋，政府的策略基本上是用情緒勒索方法，勒索社會和立法會議員，將一個漏洞百出的簡約公屋項目強行上馬，35位立法會議員被政府悲情緒勒索下支持項目，這就是香港政府官僚敗了香港這副身家的另一例子。

其實這並不是第一次出現的情況，西九文化區、沙中線、南港島線、港珠澳大橋、機場第三條跑道等各樣的超支工程，政府都是用情緒勒索的方法處理，說什麼停止工程會令工人失去開工機會，導致失業。一個低俗的社會最喜歡用的是情緒勒索方法而不是理性討論。你看看新加坡，新加坡「嚴父出孝子」，它不單只是「孝」，而是做事有板有眼，每一項建造工程都不會用情緒勒索的手段去進行，而是按照合理程序計算出一個可靠數目。香港呢？沒有好好規劃和籌劃工程，便急切地強行上馬。所以說，情緒勒索專家，一定是香港政府。

簡約公屋是一個工程問題，必需用工程邏輯去審批，而不是用情緒勒索去批核。簡約公屋工程對於解決劏房問題一點作用也沒有，它只是另一項讓工程公司多一個項目工程，又可以開口說工人不夠，要引入外勞。工聯會反對引入外勞，但是他們鼓勵政府亂開工程，難道不是在間接地製造引入外勞的條件？

中央政府對香港政府的管治問責應該朝「嚴父出孝子」的方向。香港社會普遍上都是理性的，只是目前被官僚進行情緒勒索以及操控。所以中央政府應該要嚴厲，要官員們做好功課，做好研究才推出政策方案。劏房問題千絲萬縷，簡約公屋只是配合技術官僚只懂起樓的模式，對於解決劏房的生態性問題，一點幫助也沒有。香港的未來需要更嚴格的管治，而不是玩情緒勒索的低智遊戲。

作者胡恩威是全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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