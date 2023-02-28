多聲道｜ ChatGPT是機遇，還是挑戰？

ChatGPT是一個人工智能對話機器人（也是一個平台），可以進行自然語言對話，回答人們的各種問題，提供答案和建議。這個平台的存在是一個機遇，因為它給人們提供了一個方便而快捷的信息交換及解難平台。



來稿作者：張毅



ChatGPT可以有效地回答人們提出的大部分問題，即時提供有用的資訊，並促進人們或人機之間的交流和合作。它既可以幫助人們解決問題，提高工作效率，也為個人和社會提供更多的機會和可能性。

然而，ChatGPT的出現也可能為現實世界帶來不同的挑戰。然而要體現ChatGPT在真實世界的特殊價值，就必須有以下條件：

（1）保持其信息的高度準確性和可靠性；

（2）需要有人類的高效技術支持和管理，以確保新信息的及時性；

（3）保護使用者的隱私和數據安全，以免成為網絡攻擊的目標；

（4）需要人類助它不斷更新和改進，以適應不斷變化的需求和技術；和

（5）要經常跟進最新的科技發展和使用者需求，以保持其競爭優勢和創新性。

總的來說，ChatGPT的成功與否，取決於我們如何看待這個人工智能對話機器人。如果我們看到它的機遇，我們可以利用這個平台的優勢，並為個人和社會帶來更多更好的價值。如果我們看到的是挑戰，我們可以努力克服這些困難，確保ChatGPT能保護使用者隱私和數據安全的同時，亦為人們提供更多的正面價值。我相信只有通過不斷的改進優化，ChatGPT是能夠實現其特殊意義，成就一個又一個美好的故事。

作者張毅是大光德萃書院創校校長，香港大學資訊科技教育碩士。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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