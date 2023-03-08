多聲道｜倡導跨代共融　雙方都必得益

筆者從九龍工業學校校長的職位退休下來之後，一直積極參與由社創新動力策劃的「逆風」計劃。把計劃叫做「逆風」很有意思，因為經歷逆境是每個青年人成長都必經的階段。老實說，毫無逆境、一帆風順的成長過程是絕無僅有的。而年青人面臨逆境時，並不是每次都能光靠自己的能力就可以解決問題。要讓他們克服困難，從停滯不前的困境中走出來，重新起步，就少不了別人的關懷和幫助。



來稿作者：蔡崇機



特區政府去年12月公布了《青年發展藍圖》，現在也開始在中學裡宣傳。這份《藍圖》的封面印有「啟發」、「扶持」和「擁抱」三個關鍵詞，這正好概括了我們對青年發展應有的態度。年輕人並不是沒有解決問題的能力，但我們大家都年輕過，回想那青蔥歲月，由於人生閱歷有限，分析和解決問題的能力也相當有限。在那種情況下，如果有不同背景、人生閱歷豐富的退休人士跟他們進行單對單的交流，給予他們關懷和啟發，就必能幫助他們清晰理解自己面臨的障礙和困擾，從而提升他們的抗逆能力。

民政及青年事務局12月20日公布《青年發展藍圖》。（余俊亮攝）

有人可能會問，辛苦了一輩子，退休後不是該享享清福、吃喝玩樂嗎？筆者不干預別人對人生歷程的選擇，只想提出另一種觀點供大家參閱。很多人退休之後健康狀況良好，走起路來仍然健步如飛。他們三、四十年來的工作經驗賦予他們的是理解和解決問題的智慧和能力，把這些無形的「資產」鎖起來不用，就實在是太可惜了。筆者相信每個人都是社會寶貴的資本，都能貢獻社會，這當然包括身體健好的退休人士。

年輕人都有著自己的夢想，但由於社會、家庭和朋友的眼光，往往覺得要實現夢想是件遙不可及的事。其實，參與「逆風」計劃的退休人士跟青年人一樣，當年也要面對在追求夢想時，不可不顧及家庭和現實的苦況。所以，「逆風」計劃的本質，與其說是教導或幫助，更像是我們跟年輕人同行，和他們分享生活中的點點滴滴，互相激勵。

最近，筆者在永隆學校的畢業典禮上認識了一名同學，他家裡的環境並非十分理想，因此，他必須找一份收入能維持家計，能讓家人過上理想生活的工作。我們促膝詳談之後，那名同學發現自己的前路雖然不算好走，但要實現夢想其實完全是可能的。「逆風」就是這麼一個雙向的計劃，在跟年輕人同行的時候，其實他們也同時激勵著我們這一群退休人士。我們以前何曾不也是在追求夢想的時候，不得不顧及家裡的環境呢？退休之後，這樣的負擔減少了，因此我們可以重新點燃年少時心裡那團追求理想和抱負的火焰，雖然漸進老暮之年，仍然可以「逆風」而行。

作者蔡崇機退休前是九龍工業學校校長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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