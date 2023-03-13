多聲道｜普羅大眾最想港鐵做什麼？

隨着與內地全面通關，兩地交流變得頻繁。香港廣州青年總會近日就帶領香港城市大學學生訪穗。不少年輕團員更是首次體驗以「回鄉證」作為鐵路票乘搭高鐵，感覺新鮮。過程中，各項出入境和鐵路服務大致暢順。然而，團體購票回港便變得一票難求，最終還是乘坐大巴返港。對初次來穗的團員們，直觀感受會不利於塑造「一小時生活圈」的概念。



來稿作者：李超宇



早前港鐵行政總裁金澤培也指，港鐵過境客流截至2月底已回復至疫情前的五成，那現時的服務班次，是否足夠應付全面復常後的客運量？

高鐵是來往內地的主要交通工具，在疫情前的2019年3月高鐵每日乘客量就高達49,467人次，而截至今年2月底高鐵每日乘客量亦平均超過2.3萬人次，單日最高更近4萬人次，可見高鐵服務的重要性。新冠疫情前高鐵班次有高達66對，然而現時亦僅恢復了近7成的班次。不少人均以高鐵為首選途徑來往內地，但在繁忙日子例如周末、節假日，高鐵車票卻是一票難求。市民往往要預早一兩星期安排行程方可確保買到票，這增加了市民乘坐高鐵的不便。因此運輸及物流局應會同內地相關部，盡快檢示當前情況，全面恢復並增加高鐵班次以應龐大需求。

增加高鐵班次 放寬購票限制

國家和港府近年都大力推動香港融入國家發展大局，積極參與大灣區建設。高鐵的方便快捷無疑可助力構建粵港澳一小時生活圈。社會就有聲音指應將高鐵地鐵化。現時高鐵的定位明顯是長途交通公具，乘客不能在西九站現場購買一小時內出發的班次，考慮到要在西九站進行過關手續，提早截單亦不無道理，但在人流不多的時候過關往往只需不到二十分鐘，上述限制顯然過於嚴格，因此筆者建議現場購票應起碼與網上購票的截止時間看齊，限制在開車前25分鐘。

另一方面，國內高鐵有提供一定數量的無座票予乘客，縱使買不到固定座位票，亦可能買到無座票，然而香港高鐵卻不設企位，必須對號入座，這窒礙了高鐵盡用其效能。不少乘客的目的地僅是深圳廣州，車程也就十幾分鐘到一個小時，在香港上班通勤要站一個小時本就是常事，因此引入無座票亦不至讓乘客不適。

社會復常亦重燃了旅遊業的希望，疫情三年旅遊業可謂深受打擊。香港高鐵恢復部份長途線對旅遊業絕對是好消息，疫情前高鐵團深受市民歡迎，全面通關後相信乘坐高鐵前往內地旅遊的需求將會愈來愈高。早前旅遊界立法會議員姚柏良就表示高鐵恢復部分中途站，對業界而言是好消息，因為組團以至自由行的選擇都有所增加，但他同時亦提到雖然業界可經由港鐵申請高鐵團體票，回程時卻要由目的地中鐵分局安排，對本港旅社而言比較困難。姚柏良建議港鐵及特區政府可向內地中鐵總局反映情況，提供適度團體票配額。筆者同意上述意見，在社會復常的這個關鍵時期，政府必須協助旅遊業界盡快恢復元氣，與有關方面爭取較優安排。

香港高鐵服務關乎市民便利、關乎旅遊業前景、更關乎香港融入國家發展大局的步伐。港鐵應盡快恢復高鐵班次、考慮高鐵地鐵化、及與政府共同向有關方面爭取利於本港旅業的安排。兩地交流隨開關已經變得緊密，港鐵要提昇高鐵服務，為香港的發展發揮最大的價值。

作者李超宇是香港廣州青年總會政策委員會主任。文章標題為編輯所擬，原題為「港鐵應全速配合市民高鐵需求普羅大眾最想港鐵做什麼？」。內容僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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