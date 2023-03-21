多聲道｜朝核「給力」日韓同盟

回顧2022年2月之前，由美國主導的30個國家組成的北大西洋公約組織（NATO，簡稱北約），是個「鬆散」的軍事聯盟。特別是歐盟老大哥德國，對北約都是「愛理不理」的態度。



不過，自去年2月24日俄羅斯揮軍侵略烏克蘭後，北約組織在短時間了迅速擰成一股堅強的力量，來協助烏克蘭抗擊俄羅斯的入侵。連過去數十年來保持中立的芬蘭、瑞典也申請加入北約，尋求保護。會有這樣的結果，說到底是俄羅斯普京總統的「戰鬥力」激活了NATO這個軍事同盟的高度與力度。



來稿作者：陳文坪



無獨有偶，地處東北亞地區的日本、韓國，過去幾十年來因日本侵略亞洲多國這一歷史因素揮之不去，加上韓日獨島（竹島）領土糾紛，兩國都互不相讓，雙方的外交關係多時處於「貌合神離」狀態。然而，過去多年來，朝鮮「偉大領袖」金正恩，因盛氣凌人，把精力放在軍事武裝上，不時在天破曉前喜歡發射飛彈，以展示自身的能力，卻讓韓國、日本人民難以安眠。

冠病大流行三年裏，全世界都到忙於抗疫、防疫，唯獨朝鮮這個國家與眾不同，沒有確診病例，只有發燒病人。原因是沒有資源生產或購買檢測儀來檢測，但卻能不時發射導彈來展示軍事力量。

朝鮮團結了日韓

每當朝鮮發射導彈，都會遭到日本、韓國的抗議。日、韓也會向聯合國安理會申訴朝鮮「違反安理會的決議」，但因受多方阻擾都無疾而終。制裁對朝鮮這個封閉國家，已經難以達到效果。否則，朝鮮就不會一而再、再而三不斷試射導彈或飛彈，來告訴國際社會，安理會的制裁能對我朝鮮如何？

正是如此，無論是日本或韓國，目睹朝鮮導彈的真實威脅下，唯有聯合起來「抱團取暖」。在「兩害相權取其輕」的大原則裏，日本、韓國也放下了歷史包袱，走同盟的路線，共同「抗朝」。

美國在日本、韓國都有駐軍，因而美日同盟、美韓同盟早已形成。不過，日韓能放下過去，一起結盟，當然美國是其中一個因素。但最大的因素還是金正恩堅定不移走核發展路線，不時發射導彈，成了最大催化劑，「催生」了日韓聯盟的成立，「給力」日韓聯盟的基礎，也鞏固了日韓雙方加強合作的力度。

圖為朝鮮官媒3月17日公開最高領導人金正恩攜女兒金朱愛監督「火星-17」試射畫面。（朝鮮中央電視台）

韓國總統尹錫悦3月16日到東京同日本首相岸田文雄會面，決心消除兩國因歷史問題而緊張的關係。日韓首腦宣佈，就兩國關係正常化達成一致，重啟中止12年的穿梭外交，要面向未來進一步發展雙邊關係。雙方同意，早日重啟外交和防務對話、建立經濟安全協商機制、加強半導體等重要商品的供應鏈，以及日韓《軍事情報保護協定》正常化等。

尹錫悦說，韓日商定將加緊討論加強安全、經濟、人文交流等多領域合作，並建立「韓日經濟安全對話」機制。就對朝的問題，韓日一致認為韓美日、韓日密切協作應對朝鮮核導威脅至關重要，並商定將積極合作。可見，朝鮮三不五時發射導彈，並沒有嚇倒日韓，也沒讓日韓兩國的關係疏遠，反而讓日韓兩國放下過去的歧見走向同盟關係。金正恩可說是有力的「推手」。

國富民強才是抵禦外敵的力量

就在日相岸田文雄和韓國總統尹錫悦在東京會談兩國關係正常化達成一致的同一天，朝鮮發射了一枚射程可達美國本土的洲際彈道導彈給日韓首腦會談的「見面禮」。這讓美國更為重視美日韓三方同盟的重要性，也讓日韓人民更加強烈支持兩國的同盟關係。

朝鮮擁有核武，或許暫且可以保衛金氏政權，但長期卻保護不了國家。當國家積弱時，政權還是難以為繼。只有當國家強盛後，人民富強，政權才能「固若金湯」。換句話說，軍事威嚇只能一時，國富民強才是抵禦外敵的力量。

中方是朝鮮的鄰居，也同處東北亞區域。多年來，中方未能利用自身的影響力來說服朝鮮走經濟改革道路；而朝鮮為展示軍事武裝，最終導致日韓同盟關係誕生。其實，日韓同盟也是中方「最不願意」看到的關係，卻被金正恩的導彈「催生」出來。中方利益受損自不在話下。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。