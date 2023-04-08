張美雄｜從馬克龍訪華背後目的，看法國養老金改革抗議浪潮

瞭解當前世界發生的事情，才能有對香港事物鑑往知來的視野。近日，法國總統馬克龍展開為期三天的對華訪問，國家主席習近平和總理李強即將與馬克龍分別單獨會談。在世界各國或各界傳媒上，焦點可能放在俄烏戰事議題上。然而，在我看來，馬克龍「促成俄烏停戰」的訪華目的可能只是幌子，如何達至中法經貿合作，為法國帶來經濟效益，才是個他在此行更關心的目的。



來稿作者：張美雄



在法國近年經濟低迷、歐債危機、以及國內養老金改革示威浪潮持續的陰霾下，馬克龍視是次訪問是一個機會，除了希望展示在歐盟中的領導地位、增加國際形象之外，更希望借此行可從中國的龐大經濟中得益。據悉，馬克龍會帶同60餘名法國著名的商界企業家代表團訪華，包括空客（Airbus）、火車生產商阿爾斯通（Alstom）及法國電力公司（EDF）的管理層。他們期望能在此行與中國敲定簽訂大量合約，例如數十架空客民用飛機的交易，並在能源、科技等產業上促成雙邊市場合作，為法國帶來經濟效益。

雙邊將會簽署多少合同，相信這幾天內自然會分曉。然而，為何在烏克蘭戰事正酣之際、以及中、美、歐、俄「合縱連橫」的外交政治角力下，法國總統馬克龍仍選擇排除歐美國家的說長道短去高調訪華，表明不選邊站的立場呢？其實離不開只有一個字:「錢」，馬克龍希望在法國陷入社會局勢動盪不穩下，此行能為國內的經濟復甦注入強心針。由此可見，國與國的關係向來都是現實主義，在「錢」，即利益面前，平日掛在口中的冠冕堂皇普世價值，也只不過是口號而已。

法國陷入動盪期，經濟急需復甦

眾所周知，馬克龍向來以中間務實派見稱，外交也主張開放務實的態度，講求雙邊利益，拒絕保守主義，他曾公開引用鄧小平「不管黑貓白貓，抓到老鼠就是好貓」的名言，去形容自己政治光譜超越左右黨派。馬克龍的思想，與筆者「不理左中右，為民生搏盡」的從政理念，也有不謀而合之處。

另一方面，他是法國史上最年輕的總統，去年順利踏入第二個總統任期。好好總統先生的形象，貌似在政治上無懈可擊，可是，近日他卻因力推退休改革而激起全國示威浪潮，令他在從政生涯面臨最大的挑戰。

事源馬克龍一直推動退休金制度改革，內容包括將法定退休年齡從62歲推遲至64歲，民眾要工作43年才能取全額退休金等等。退休金改革已推動多年，但卻毫無寸進，2019年更因此而造成大規劃罷工。2023年3月16日，馬克龍政府狠下心腸，運用憲法第49.3條，繞過國民議會直至推行退休金改革。此舉引起反對陣營及其支持者的憤怒，示威浪潮持續發酵，最後更造成大規模騷亂、店舖縱火等，馬克龍的個人民望也因此而跌至只有兩成多。

那麼如此「吃力不討好」的退休金制度改革，推動更有可能影響餘下的總統任期，為什麼馬克龍仍要「橫眉冷對千夫指」般堅持呢？原來隨著醫療進步，法國人平均壽命比80年代多了近十年，政府要年金制度收支平衡，填補赤字，就必須延遲退休年齡。據法國財政部長指出，改革計劃會由2030年本身「入不敷出」的狀況變為為年金戶口帶來177億歐元的進帳。馬克龍回應示威時表示，如改革拖得愈久，政府赤字會愈嚴重，法國政府只在於與其他歐洲國家看齊，將退休金年齡擬議於64歲。

放在香港大家的看法又會如何？無人不曉，香港人向來「愛返工」，所以在香港人及亞洲人的工作文化看來，馬克龍的的改革看似無甚不妥，頂多都只是其繞過國會的手段具爭議性。雖然在香港人看來馬克龍的改革不算苛刻，但對於祟尚自由的法國人來說，他們特別重視自己的權利及家庭生活，只能說各處鄉村各處例，各國的風土民情都有所不同。正如換轉在法國的民情及準則來說，可能連前局長羅致光「60歲剛是中年」的說話也會引發一連串的示威了呢。

別具意義的訪華

正如不同的國際關係學者所言，法國的退休金制度改革是一場死局，如成功推動，社會可能會出現短暫的嚴重動盪局面；如不推動，政府也可能會面臨龐大的赤字。在國家內憂的情況下，馬克龍也只能忙於四處「撲水」，希望為法國爭取多一分利益得一分利益，也以此挽救其低迷的總統民望。因此，馬克龍在此時期高調訪華，並與國家主席習近平會晤，此行對其總統生涯及國際形象是別具意義呢。當然，這也突顯中國在國際政治及經濟局勢中舉足輕重的地位，歐美領導人雖然口裡說不，身體卻是很誠實，今次馬克龍訪華，印證了國與國之間應該互利共赢、共同繁榮，這才是世界各國完善治理的出路。

作者張美雄是西貢區議員、民生圓桌召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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