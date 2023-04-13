楊莉珊｜夏寶龍來港考察　肯定香港「由治及興」大方向

特區政府本月11日公布，國務院港澳辦主任夏寶龍將於13至18日來港考察，引發本港媒體高度關注。雖然官方仍未公開其在港行程，但筆者相信夏寶龍主任很大可能將會出席4月15日 「全民國家安全教育日」的大型推廣活動，可能就國家安全教育方面傳達中央的重要講話。在港行程長達6日，也必然有機會深入社會了解香港在疫後復甦的方方面面，指導香港把握好國家二十大的發展新篇章，真正落實「由治及興」的發展大方向。



來稿作者：楊莉珊



夏寶龍主任的香港之行，間接確認了他將連任國務院港澳辦主任之位，順利過渡至今年3月公布組建的中央港澳工作辦公室，繼續成為港澳事務的主官之一。雖然夏寶龍年屆七十，亦非現屆中共中央委員，但他在任內完成修訂港區國安法、完善選舉制度等關鍵性的制度建設，協助香港成功實現「由亂及治」，對港澳事務有精確掌握，夏寶龍得以連任說明習近平主席用人靈活的務實作風，也說明了夏主任是有效落實中央對港政策的人選。

過往也曾有港澳辦主任親臨香港考察，王光亞2011年6月便曾來港三天且深入民間各處，但這次夏寶龍來港考察長達六天，行程之廣、範圍之全面、考察之深入肯定有過之而無不及，由於港澳辦的其中一項工作就是調查研究，相信這一次夏主任的行程可定調為「調查之旅」。

我們常說香港落實「一國兩制」要行穩致遠，但要真正做到「行穩致遠」，先要客觀認識香港當前的局面，由此可見「調查之旅」有其必要性。國務院港澳辦4月10日召開學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育動員大會，夏寶龍主任在會議中強調，要深刻領會習近平總書記重要講話精神，不斷開創港澳工作新局面。他又提到香港目前雖然表面太平，但在國安、政制、經濟發展、國民教育和貧富懸殊等五方面都仍有問題需要解決。香港要真正實現「由治及興」，上述五大問題不能不解決。

雖然香港在中央協助下實現「由亂及治」且順利走出疫情，但是中央認為國家安全、經濟復甦、發展格局等重大舉措仍需要繼續深化推進，港澳辦改組很大可能就是為此目標而進行的。將港澳辦系統由國務院調整到中共中央，等於將港澳工作由執行為主的層面提升至全局決策層面，顯示出國家對「一國兩制」實踐的高度重視，也顯示當前的香港事務讓中央覺得有必要深化管理工作，才可以讓香港特區在國家二十大的宏大藍圖中發揮更耀眼的光芒。

筆者希望夏主任可以透過親身考察，當面溝通，更深入了解香港當前的機遇與困境，一方面用全局眼光給香港發展新篇章提出寶貴意見，另一方面將香港的實況帶往中央，讓中央對港決策可以有更準確的依據，這樣有助香港更早實現「由治及興」的目標。

作者楊莉珊是全國政協委員 、中國香港（地區）商會會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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