多聲道｜美國和世衛組織「雙簧」再掀新冠起源陰謀論

全球肆虐的新冠肺炎，疫情已趨於和緩。國際交通旅遊日漸回溫，餐飲業轉趨正常，經濟活動逐步恢復。三年多來，全球累計新冠肺炎至少有七億人染疫，近七百萬人死亡，經濟損失不計其數，人際及社會活動大受衝擊，各國無一倖免。



來稿作者：馬瑞



在疫情和緩之際，美國總統拜登3月20日簽署《新冠溯源法》，宣佈將公開有關美國政府現有新冠溯源信息後，病毒的來源問題再次成為輿論焦點。據《華爾街日報》報導，一家美國機構評估稱，新冠疫情大流行很可能是由中國實驗室意外泄漏造成的，這給世衛組織的溯源工作增加了更多壓力。在美國的呼籲下，世衛組織又開始敦促中國新冠溯源。4月6日，譚德塞在新聞會上回答新冠病毒起源的提問時說，「所有假設都擺在桌面上，這就是世衛組織的立場，這就是為什麽我們一直要求北京在這方面進行合作」，「如果他們願意這樣做，那麽我們就會知道發生了什麽或它（疫情）是如何開始的。」

雖說美國眾議院已經投票決定為「新冠疫情大流行很可能是由中國實驗室意外泄漏造成的」的評估報告解密。但是在特朗普政府期間執掌疾控中心的病毒學家雷德菲爾德在今年3月8日在眾議院新冠病毒大流行特別小組委員會的第一次聽證會上作證，該小組委員會正在深入調查新冠病毒的起源。聽證會沒有給出新的證據，卻上演了大量的政治戲，同時他也清楚地表明，要拿出確鑿的證據來證明這種病毒是由實驗室逃逸是非常睏難的。

自新冠肺炎疫情爆發後，新冠病毒來自實驗室的說法最初被特朗普總統的批評者視為陰謀論，而特朗普總統接受實驗室起源觀點，同時試圖將新冠疫情大流行歸咎於中國。來自前香港大學博士後閆麗夢於2020年4月前往美國後，多次在網路上宣傳「新冠病毒由中國制造」的言論，其背後受到與特朗普政府前首席戰略師班農有關聯的組織的支持。2020年9月14日，閆麗夢以第一作者身份在開源研究庫Zenodo上上傳了一篇文章，標題為《表明SARS-CoV-2基因組是由實驗室精心改造的，而不是自然進化的非同尋常的特徵與對其可能的合成途徑的確認》。這篇文章的寫作得到了名為「法治協會」和「法治基金會」的組織支持，而這兩個組織背後，均有班農的身影。學術搜索結果顯示，「法治協會」和「法治基金會」此前沒有發表過科學文獻。

譚德塞曾經強調過，病毒溯源本應純屬科學問題，但這一過程不斷被政治化，成為一場地緣政治博弈，加大了溯源的難度。這也是為什麽起初世衛組織站在中立的角度展開新冠溯源工作幫助中國證明了清白，再到現在溯源成為地緣政治博弈的背景下，世衛組織配合美國推行的各種陰謀論，加劇了對中國溯源調查的質疑。美國和世衛組織「唱雙簧」，讓中國不得不再次陷入新冠起源輿論漩渦。為此，中國官方針對世界衛生組織有關中方可能隱瞞新冠疫情數據的質疑，再次批評溯源問題不應政治化。

事實上，新冠病毒的溯源工作應該是科學、客觀、透明的，不能被任何政治勢力所幹擾。因為新冠病毒不僅僅是中國的問題，而是全世界的共同問題，只有團結合作、共同努力，才能夠有效地控制疫情、保護人民的生命安全和健康。

作者馬瑞是自由職業者，暫居香港，過去主修政治方向。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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