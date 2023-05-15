來稿｜如何提升青年國家意識？

筆者早前因需要回到深圳上課而選擇駕車至香園圍口岸過關，在到達深圳後筆者竟將車匙遺留在一輛出租車上，直至回港時才驚覺車匙不見了，還連累到「跟車」回港的同學要從香園圍自行離開，令筆者甚感抱歉。因為筆者既不是經軟件叫車，又沒有留下收據，所以當刻筆者亦認為能找回車匙的機會可謂微乎其微。



正當筆者快將放棄之際，當時乘出租車的同行友人竟成功聯絡到出租車司機，原來他用以支付車資的通訊軟件有聯絡收款人的功能，最終筆者竟成功找回車匙。這本是一次不太幸運的事件，但亦令筆者再一次體會到國內生活上的便捷，自然亦增加了筆者對國家的認同感。



來稿作者：李超宇



本屆政府十分重視青年工作，尤為重視讓青年認識國家。在政府去年12月推出的《青年發展藍圖》中就提到要以多管齊下的方式推動青年認識國家及世界，民政及青年局局長麥美娟亦表示未來會透過資助非政府組織，推動青年參與交流活動。隨著復常通關，各項政府資助和民間主辦的實習及交流活動逐步重啟，給予了香港青年瞭解國家的機會，而其中一些交流實習活動確是甚具特色，例如民青局資助的四川臥龍國家級自然保護區青年實習計劃、敦煌青年實習計劃，香港廣州青年總會合辦的大學生來穗人文交流團等。然而對比全港二百多萬的青年，不論政府及民間提供多少交流或實習位置，能有幸參與這些交流或實習的青年始終是少數。因此政府或社會各界就更應思考如何推動香港青年自發主動接觸國內。

國內的發展一日千里是眾所周知的事實，但重點是如何讓青年主動跨過關口，讓他們體驗到發展為國民帶來的好處。現時不論是交流實習、又或是政府的宣傳方向，主要都著眼於讓青年瞭解國家的歷史、文化或成就，這一點是合理的，因為這是國家意識的基石。但要吸引青年，一些「軟銷售」亦是不可或缺的，而事實上，國內亦不乏可吸引到普羅青年的元素，比如說流行文化、美食甚或是網遊。參考青年發展委員會講述外國人在港生活的「我與852的故事」，政府亦可考慮創作出「我與86的故事」，又或是國內「遊玩攻略」等，吸引香港青年先跨過關口享受一兩天國內的生活。只要青年有機會久不久接觸國內，哪怕是吃個牛肉火鍋，又或是參加個咖啡節，甚至是如筆者一樣失物再找回，這些「小確幸」都能堆砌起青年的國家意識。

另一方面，香港政府亦要致力與內地部門攜手消除分隔中港兩地的一些「屏障」。事實上，兩地政府和社會各界已經在這方面出了不少力，現時在港已經能開設內地銀行帳戶，亦能以回鄉卡直接坐高鐵，回鄉卡甚至可以通過內地網遊的實名認証，但「屏障」總是存在的，而「屏障」愈少青年接觸內地的可能性就愈高。以「百度貼吧」為例，登記帳戶就需要有內地的手機號。雖說這些或是商家的選擇，但兩地政府亦宜鼓勵主要商家盡量消除這些障礙，讓香港青年有更多機會融入國家流行文化。

國家的文化、歷史、成就是必須認識的，但除此之外各種「軟銷售」和「生活體驗」亦能令香港青年潛移默化，由心來感受國家發展對國民的影響。香港政府亦要在這方面落墨，分配部分資源作一些軟性銷售吸引青年以各自的方式體驗內地生活。提升青年國家意識可有不同做法，而鼓勵青年融入國家日常生活或能更收奇效。

作者李超宇是青年發展委員會非官方委員、香港廣州青年總會政策委員會主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。