來稿｜新加坡撥地建新城　「新CBD」付獅城更璀璨

6月22日，新加坡市區重建局宣佈，政府啟動裕廊湖區佔地120公頃新地區的發展，項目需耗資至少50億元建造。現率先推出區內三幅總面積為6.5公頃的地段供主要發展商競標，可興建約1700個住宅單位。西部「CBD」建設已開啟新徵程。



新國要在西部地區的裕廊湖區，再造另一個「烏節路與新達城」，不但具有雄心，也體現魄力。這是另一個集現代、可持續、低耗能的城市建設。120公頃新地區的發展需15至20年的時間，一旦落成，新加坡將會是更璀璨的城市，西部的裕廊湖區將媲美現在的烏節路、新達城。



來稿作者：陳文坪



現今的烏節路（Orchard Road）是新加坡最繁華的購物與商業大街。從東陵購物中心至獅城大廈，全長約2.5公里。街道兩旁購物商場、酒店林立。包括烏節大酒店、遠東購物中心、會德豐廣場、邵氏大廈、董廈、愛雍、威士馬廣場、義安城、幸運商業中心、百麗宮、希爾頓大酒店、蘋果專賣店、烏節313、烏節中央城、先得坊等。無論是本地居民，還是外地訪客，都喜歡到烏節路大街遊玩與購物。它「迷人」的地方是，走不完的商場、吃不完的美食、看不完的美色，歷史與現代融合一起，恰到好處，讓訪客流連忘返，依依不捨離去。二十世紀早期，英國人曾評價烏節路住宅區環境堪比英國德文郡。

回看烏節路歷史，在1830年代，烏節路曾是果園，除了種植水果外，尚有甘蔗、胡椒、肉豆蔻之種植。早於1890年代，暹羅國王朱拉隆功就購下位於烏節路之物業。目前泰國駐新加坡大使館就位於烏節路的大街上，現在可說是價值連城。泰國也是一個在烏節大街擁有土地的唯一國家，即便是統治新加坡150年的英國，都沒有自己的土地產業。

新達城（Suntec City）是位於新加坡濱海中心的綜合開發區，是一座大型購物殿堂，由五座商業大樓與一座殿樓組成，集商場、會展中心、辦公室大樓於一體，規模龐大，吸引不少國際品牌的旗艦店進駐其中。新達城購物中心在1994年開幕，有82,500平方米的零售空間，分為畫廊區、熱帶區、噴泉區、娛樂區等四區。除此之外，新達新加坡國際會議展覽中心也是知名的新加坡國際會議與展覽中心（SICEC）。會展中心總共有10萬平方米。而新達城地標「財富之泉」 1998 年列為「健力士世界記錄」。噴出的水柱在燈光的照射下交輝相映，氣勢輝煌。

可見，烏節路、新達城的繁華，都是新加坡經濟發展與邁向發達國家的見證。

大型的城市建設，是推動一個城市或國家經濟發展的最有效方式之一。但面對土地有限的小國，要在城市裏再造另一個「城市」，會受到諸多限制。但獅城卻發揮創意，要在西部區域打造另一個繁華的「烏節路與新達城」的綜合體。

受國際局勢大環境的影響，目前新加坡經濟放緩，後冠病時代建築成本也增加不少，美國聯儲局過去一段時期持續加息，導致貸款利率上升不少，今後利率甚至會再升高，這將對發展商的融資更加的具挑戰性，因而在土地投標時必將更謹慎、小心翼翼。

不過，新加坡的政局穩定，土地的發展潛能會帶給投資者更大的利益，甚至比其它城市來得更有價值。裕廊區域曾規劃為新加坡—吉隆坡的高鐵站，雖已取消，但馬國政府有意「復活」這一工程。長期來看，這又是一個不容忽視與潛在的土地升值能量的「因子」。

其實，早前新加坡政府已宣佈，新加坡科學中心（Singapore Science Centre）將建在裕華園地鐵站旁邊，並於2027年建成。還有，裕廊湖畔也將興建綜合旅遊發展項目，集合高檔酒店、景點、零售、餐飲和娛樂項目於一體的消閒中心。

這兩大主題建築一旦落成，必將為裕廊湖區域打造另一番迷人的景觀。其實，投資者早已把觸覺伸向裕廊湖區。捷足先登的就有雲頂集團，早在2015年就在這裏建造裕廊雲頂酒店，來為新加坡聖淘沙名勝世界的旅客提供價格相對廉宜的服務。

新國在裕廊湖區域再造新一個「CBD」，啟動總面積120公頃的新地段發展計劃，打造高質量、可持續發展、集合生活與娛樂的商業區。除了為經濟注入活力，打造新的發展潛能，也為國際投資者帶來新的投資機遇，值得加以關注，更是不容錯失的好時機。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。標題為編輯所擬，原題為「獅城撥地建新城」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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