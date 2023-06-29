來稿｜無處不在的大國博弈：警惕「氣候普里戈任」挑動輿情

近日，中文社交網絡上刷屏的話題除了俄羅斯的「瓦格納事件」，還有國內極端高温暴雨侵襲，甚至有網友開玩笑「開着空調吃普里戈任的瓜」。筆者所在的北京前幾日連續高温破紀錄，炎熱天氣預警一度升級為「紅色」。從科學角度看，某個炎熱的夏季不一定就是氣候變化的標誌和證據，但從大眾認知角度看，卻很符合「全球氣候變暖趨勢」的說法。關鍵在於，「大規模的氣候變化」和「大眾認知」這兩件事，都和歷史上的「王朝興衰」有關係。



來稿作者：白中石



在歷史的復現與進化中辨識新的「灰犀牛事件」

早在上世紀，中國氣象學家竺可楨曾通過對5000多年的氣候變化與王朝興衰對比，他發現氣候對社會發展存在着「冷抑暖揚」的文明韻律。本世紀初，來自中國科學院地球環境研究所的一項最新研究成果顯示，過去兩千多年的氣候冷暖變遷與我國曆史上一些朝代的興衰更迭存在對應關係。

歷史在復現的同時也在不斷進化。今天的世界，氣温若再低下來，蒙古國和俄羅斯也許會抱持需求談合作，但已不可能再騎着戰馬「南下中原」；反之，即便全球氣候確實在變暖，也不意味着中國糧食產量一定提高。不論哪種情況，對於中國來說，挑戰是很多的，地球是圓的，從美國國土出發往北走，邁過俄羅斯就是中國，我們還是要在全球氣候變暖的大背景下，對美國「指北打南」的可能保持警惕，做好準備處置與極端氣候直接相關的「灰犀牛事件」——即與極端天氣相關的大眾輿情風險。

一般認為，炎熱夏季出現的輿情波動都與具體事件相關。例如，若是出現較大規模的停電或停水，一定數量的民眾同時開不了空調、沒法洗澡，肯定會引起不滿；再如，季節色彩相對強一點的食物，像是冰激凌、啤酒等，若出現較嚴重的食品安全問題，影響可能也會溢出事件本身。但這些事態的處理存在規律，首先要抓事前，儘量避免出現問題，做供電安全與食品安全大檢查；第二抓事後，如果出現問題，要有處置預案，妥善盡速處置。做好這兩點，社會情緒則將總體可控。然而，還有一類與炎熱夏季有關的輿情風險，可能更基礎，但風險更大，且僅靠排查和預案不易解決，這就是與「高温壓迫」有關的輿情風險。新中國成立後，我們解決了壓迫的問題，所以這裏的的「壓迫」加了引號，但此中隱含的風險，卻並不一定以事實為基礎，還宜引起我們的重視。

引起輿情風險的「三大災難」

從古至今，能夠引起大眾輿情波動甚至影響大局穩定的社會問題有很多種，但若概括下去，最終都會落到飢餓、貧困、壓迫三件事上。例如，中世紀歐洲的黑死病，已經因病去世的人是不會說話的，而那些依然健在但因社會生產遭受嚴重破壞而陷入飢餓、貧困的人，卻會選擇拿起武器走向城堡，而非拿起農具走入田間。再如，新冠疫情期間，大規模、持續性的疫情本身固然影響社會，但在新媒體環境下，由原生輿情事件衍生出的種種次生議題才是影響安全穩定炸彈。許多國家的部分民眾因為認為管控措施是一種「壓迫」而走上街頭，場景依然歷歷在目；中國個別地方出現輿情波動，也是因為落實中央防疫政策不到位，私自加碼措施、任意解讀政策，讓民眾感到自己受到不公對待造成的。把人類歷史上全部有所記載的輿情大案揉碎，會發現儘管社會災難有很多種，但飢餓、貧困、壓迫三個概念已經成為具有象徵意義、符號化的「三大災難」，深深烙在人類心底最深處。

分析極端天氣對大眾輿情的影響，要高度關注可能會與飢餓、貧困、壓迫產生交集的部分。例如大規模的洪水或乾旱，可能造成大面積的糧食歉收甚至絕收，此有關於飢餓；嚴寒天氣中衣不蔽體、無處容身，此有關於貧困；而極端高温天氣隱含的最大和最深遠的輿情隱患，並非來自大家擔心的「停電」或「停水」，而是那些可能讓人產生「受壓迫感」，或易於聯想「被壓迫」的事，例如基層勞動者在惡劣環境下的作業。筆者將此類輿情風險，稱為與「高温壓迫」相關的輿情風險。這類輿情風險相較大規模停電導致的輿情風險，其特殊性和複雜性在於，它的出現並不需要紮實和真實的載體。大規模停電導致的輿情波動，必須是在大規模停電這件事真的發生後，且我們的處置不得力的情況下才會產生，也就是本文開頭所述的處理此類事態的規律，其中包含事前預防、事後處置兩次機會——實際上還有第三次機會，即便事前預防、事後處置都不到位，但只要最終解決問題本身，恢復供電，之後也可以應用宣傳、管制、處置等多種工具，巧妙的把風波平下去。但事關「壓迫」的輿情風險不是如此。

第一，只要易於讓人們產生「高温壓迫感」的環境依然存在，就並不需要所謂「高温壓迫」真的發生，而只需要「有心之人」推波助瀾，就可產生較大規模的認知偏差與輿情波動。例如只要夏天沒過，高温環境依然存在，即便各大城市的環衛工可以拿到高温補貼，並且受到有關法律法規保護，在一定温度之上可以不開展工作，但若「有心之人」集聚資料，在社交媒體帶節奏，以讚揚之名行「反思」之實，也可把大眾群體對環衛工群體的集體情緒，由讚揚轉為同情，同情的下一步就是「打抱不平」，這種集體情緒一旦形成，把環衛工的工作時間調整到深夜或清晨是沒用的，它只會引出另一個話題，為何別人都在睡覺，他們卻只能幹活。這會形成一個非常典型的錯置局面，即環衛工群體自己還沒生氣，但社會大眾卻先於他們憤怒了。需要注意的是，環衛工群體有其自身的特點，他們普遍年紀偏大，整體來看力氣還有、心氣不高，但此類輿情風險的小切口，並不只適用於他們，同樣適用於大多身處青壯年，既有力氣又有心氣，能夠熟練使用社交媒體，數量龐大且每天穿梭街頭巷尾的快遞員與外賣小哥群體。

第二，如果有關「高温壓迫」的輿情一旦形成，發展方向不一定還有關於「高温」，但一定緊密圍繞「壓迫」。具備條件每天坐在辦公室裏吹空調的人，並不一定會置身有關「高温壓迫」的輿情之外。實事求是的說，在當今中國，空調並不是奢侈品，不管是城市鄉村，相當數量的人口是具備條件吹空調的。哪怕跑去商場避暑，也沒有幾個商場敢去驅趕，聰明的經理人會免費提供綠豆湯。但需把握，大多數在烈日下奔跑的人，不是不知道可以去商場避暑，而是迫於生計沒有時間去避暑，必須在烈日下奔跑。與此同時，所謂「家家有本難唸的經」，可以吹空調的人，同樣會遇到這樣那樣的困難，積聚這樣那樣的不滿，而人之本性與生活和工作的現實，決定了大多數人都會在內心深處隱含「受害者情節」，面對煩心事，會覺得「錯的不是我」。此種情況下，吹不到空調的人的「不幸」，並不會激發能吹空調的人的幸福感，而會成為能吹空調的人發泄其他不滿的泄洪口。

除了「老對手」美國，還要關注輿情風險中的「氣候普里戈任」

雖然不能像處理停水停電一樣處理有關「高温壓迫」的輿情風險，但並不代表這件事無解。一方面要堅持不懈的做好事前預防與事後處置準備，抓好勞動保護與突發事件的處置預案，但解決問題本身的關鍵，更在抓好風險的源頭。

一是關注來自境外的傳統威脅。認真思考即可發現，推動形成此類輿情的難度和工作量是很大的，所以能夠做到這件事的「有心之人」就非常關鍵，需要一定的群眾基礎與相當的智財資源。在我們能夠很好的掌控國內媒介的情況下，潛在風險可能發起於國外平台，然後轉進國內。這就要求我們要對「高温壓迫」的議題建立敏感度，要在全球範圍，特別是美國方向主動關注並蒐集相關情報與動態。

二是關注來自境內的次生威脅。瓦格納叛亂事件，即便背後原因再複雜，但在大眾認知的角度看，叛變就是叛變，而輿情風險，本身即是大眾認知範疇的事。這件事證明，吃飯的人不管是主動還是被動，也有可能砸鍋，坐在電腦屏幕前圍繞「高温壓迫」向負面方向奮筆疾書的人，不一定全是金髮碧眼。這個世界什麼都缺，唯獨不缺沒有立場和方向的抱負，以及與之對應的各種膚色的普里戈任。我們宜把國內具備條件成為輿情戰場上「氣候普里戈任」的個人和集體辨別出來，做好有關工作。

「高温壓迫」只是一類輿情的代名詞，並不代表它只出現在炎熱的夏季；到了冬天，改為「嚴寒壓迫」就是了；無關季節，改為「事態壓迫」即可，此類攻擊的手段是輿情，目標是政權。我們需研究和把握的，是應對此類輿情進攻總的規律和方法。

作者白中石是香港大學機械工程理學碩士，內地機械工程師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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