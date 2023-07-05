來稿｜「盲搶人」後患無窮　應反思背後的管治邏輯

在美國職業籃球聯賽（NBA）的世界，有兩支同市的宿敵球隊，分別是洛杉磯湖人（Lakers）和洛杉磯快艇（Clippers）。前者自80年代起成為NBA的霸主，一共贏得16次總冠軍殊榮。因此，當微軟公司的前執行長、全球十大富豪之一的Steve Ballmer入主快艇隊後，便立下決心要追趕湖人隊的步伐，不斷招兵買馬吸引球星。而他們的策略就是，凡是湖人隊希望羅致的球員，快艇隊都要截足先登，包括兩屆總決賽最有價值球員Kawhi Leonard、Rajon Rondo、Robert Covington等等，以削弱主要對手補強的機會。可是，由於他們只是為了「盲搶人」，而沒有考慮羅致的球員能否改善自身陣容的不足之處。結果，雖然湖人隊的補強大計受阻，但是在他們堅持以Lebron James和Anthony Davis兩大球星為核心帶領球隊下，過去三年分別贏得一次總冠軍及打入一次西岸總決賽；相反，快艇隊的確成功羅致多名球星加盟，但是成績總是原地踏步，從未染指任何殊榮。



來稿作者：黃遠康



《孫子兵法》有云「知己知彼，百戰不殆」，真正完善而有效的博奕策略，就是能夠分析對手的優劣之餘，也要充分認知自身的長短，從而制訂合適的作戰方針。當目標只是放在對手身上，而重點工作是為了削弱對方，但對於自己的實力和需要卻又一知半解，則肯定不可能是一個理想的作戰方案。

高學歷人才供過於求 盲搶人才不利本地青年發展

近日，特首李家超在接受傳媒訪問中提及，雖然過去一年特區政府已經從海外吸納不少人才來港工作，但是認為數量仍未足夠，並將考慮放寬部分計劃的申請資格，包括將「高端人才通行證計劃」的申請對象擴大至非世界百強大學的畢業生等等。而這一切的「搶人才」措拖，除了是為了增加香港的勞動人口之外，特首更不諱言地承認是為了打擊競爭對手，認為只要人才不流向其他地方，便會減慢他人的發展速度，在此消彼長下就可以鞏固香港的競爭力。

其實，「高才通」推行近半年以來已經有多達4.9萬名獲批的申請者，連同近日放寬補充勞工計劃下26個低技術職位的申請要求所帶來的16萬名外地勞工，預計未來香港將會至少增加21萬勞動人口。而自從政府撤銷社交距離措施以來，香港勞動人口從去年最低的374.5萬，輕微上升至378.7萬，反映勞動力短缺的問題將會逐步得到舒緩。假如政府為了「損人利己」，繼續盲目爭奪所謂的海外人才，恐怕會造成勞動市場供過於求的問題，進而危害本地僱員的職位或是影響薪酬待遇。

在2019年，勞工及福利局推出一份名為《2027年人力資源推算報告》的研究，當中預計4年後持有本地學士學位的人力供應約為106萬，而人力需求則為111萬；至於持有本地研究生學位的人力供應約33.9萬，而人力需求則是32.6萬。換言之，即使香港不再輸入任何高學歷人才，都將會有超過1萬名本地研究生面臨失業的問題。而如果特區政府一意孤行吸納海外人才，則會令本地高學歷青年的失業問題加劇。至於學士學位的人力需求，其實在「高才通」下已經填補得八八九九，亦實在看不到任何原因需要加大力度。

根據由政府經濟顧問在2016年進行的研究顯示，1970至74年出生，取得專上教育文憑及學士學位的人士，在其25至29時的收入平均達到$17,600及$24,000；至於在1980至84年出生，取得同等學歷的人士，在相同的年齡階級時平均收入則只有$13,700及$20,300，降幅分別達到22%及15.5%。這堆數據說明，即使在輸入外勞並不熱烈的年代，單單因為香港出現「學位膨脹」的趨勢，已經足以拖垮一代青年的待遇。當市場的高學歷人才在輸入外勞下而不斷增加，可以預期青年收入下降的問題只會每況愈下。

當本地青年面臨失業或者待遇欠佳的問題，伴隨的就是對社會的失望及不滿，輕則增加本地青年離港另謀發展的意欲，重則再度引發社會騷亂的問題。而當愈來愈多港青另謀出路，本地的勞動人口又會再度下降，令政府又會更加熱衷於輸入外勞，形成尾大不掉的惡性循環。而對於海外人才而言，由於特區政府的策略只是「損敵」，而不是「自肥」，在沒有相應的產業配套支持下，他們可能較難在香港找到薪酬或發展機遇理想的工作崗位，最終又會令他們因失望而遷移至其他地區，令香港的競爭力無從提升。

特區思維過份側重經濟發展 忽視財富再分配

特區政府將「搶人才」與經濟發展掛勾，背後的管治思維邏輯就是仍然盲目相信「滴漏效應」，認為只要由人才創造更多的經濟活動，就可以「做大個餅」，然後市場中的贏家便會因為財富增加而提升消費力度，而政府亦可以從更多大型企業、高薪一族徵收更多稅項，從而用於改善不同的公共服務。無疑，在經濟學理論的世界中，這種想法的確十分理想而吸引，不過，由於香港缺乏強而有力的直接稅稅項，例如薪俸稅、利得稅稅率偏低、沒有資產增值稅等有效的財富再分配手段，過去二十多年的經驗說明，經濟加速發展的結果就是強者愈強，弱者愈弱。愈有技術、資本、人脈的人士就會得到更多的財富，繼而不斷拉闊與基層的差距，造成更加嚴重的貧富懸殊，成為損害社會安定的主要原因。

「滴漏效應」相信社會財富可以逐步從上流人士手中轉移至下層，而與之相反的理論就是「噴泉效應」，即是相信如果能夠還富於民，基層市民的生活質素便會有所提升。顯然地，香港是一個富庶的地方，人均GDP接近50,000美金，相當於接近400,000港元，屬於全球最富裕的二十個地區之一。同時間，香港卻有超過160萬人活在貧窮線之下，市民擁有自置物業的比率逐步下降，種種數據反映社會真正存在的問題，不是經濟發展不夠急速，而是沒有經濟平權，政府沒有動用一切可行的手段實現財富再分配，令基層、夾心市民難以分享經濟發展成果，無法為市場注入更多消費、投資的動力，拖慢經濟向前的步伐。

「何須淺碧深紅色，自是花中第一流」，一個真正引人入勝的地方，又何需諸多計劃以吸引外來人才？只要一個地方有一個高效、廉潔而靈活的政府，有大量的發展機遇，有合理的社會保障，以及有舒適、輕鬆且愉快的生活，何愁沒有來自世界各地的人才慕名而至？香港從來並不缺乏發展的機會，只是欠缺社會保障和宜人的生活，而背後的原因正是與過份相信「滴漏效應」，以為推動經濟增長就等於促進每一位持分者的利益，從而賤視合理的基本保障有關。

中共中央總書記習近平曾經講過：「江山就是人民，人民就是江山」，從政者必須做到以民為本。現時特區政府只是看顧工商業界的利益，而犧牲青年僱員及廣大基層勞工的福祉，實在教人失望非常。希望特區政府不要保持「零和遊戲」的心態看待與區內主要對手的競爭，而是以實際需要出發，評估輸入外勞的規模，並且優先考慮培訓及挽留本地人才，如此，才是符合國家及市民所望的有為政府。

作者黃遠康是「治港新政」成員、工聯會社區幹事。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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