紫荊黨｜全球華人城市治理與政策學術研討會對香港的啟示

日前，筆者獲邀向上海交通大學國際與公共事務研究院舉辦的，「全球華人城市治理與政策學術研討會」。參會的目的有兩個，一個是將筆者新近完成的有關香港危機管理案例的研究成果與海內外華人城市研究學者交流；二來是帶着香港城市研究為視角，看看這個自稱代表城市治理與政策學術研究的高級別交流活動，是否能給香港的城市治理現狀作出有價值的啟示。



來稿作者：石磊



參會結果是不虛此行，筆者回港後，深感香港無論是已有的城市治理政策，還是學術方面的城市研究，都有亟需補充、改進和追趕的地方。於是寫成本文，供讀者參考。本文在快速回顧筆者的個人參會經歷後，將以三個部分闡述參會後對香港有益的觀察和建議：第一部分，是給香港城市治理政策的；第二部分，是給香港研究者群體，包括研究資助委員會的相應資助政策和各主要研究類大學的學術現狀的；第三部分，是給包括香港、內地地方政府有關部門，和中央港澳有關部門的。

由於其中所提出的觀察和建議都純粹是基於筆者個人的參會經歷，因此筆者有必要先簡要概括自己的參會過程。在到達上海後，筆者先是聆聽了全體大會上主要嘉賓的主旨發言，主旨發言主要是主辦方、合辦方和有代表性的學術組織代表人對此次活動的期許。主旨發言之後，筆者就被安排到具體的分會場，分會場是主辦方根據筆者投稿的內容，將相近主題的分享合併，以及安排較資深研究者點評，以及互相交流。最後是筆者與相熟的研究者的內部討論，以及主辦方組織，參會者自行報名參加的，對上海各處基層城市治理組織的參訪學習活動。以上三部分的內容，均為這些經歷提煉而來。

第一部分：給香港城市治理政策的啟示

這次筆者參會交流的研究有兩場，一共9項研究。其中質性研究（5項）和量化研究（4項）各約一半。筆者認為這些研究的亮點主要是，量化研究部分大量使用了國內和海外各城市政府有關研究問題的公開數據。比如周丹萍所做的「國家創新型試點城市的創新輻射研究」，就把所有國家創新型試點城市所接收、輸送和交換的專利面板數據進行了分析。郭磊的城市準脆弱群體的政策創新，就是基於某研究組織對該群體（定義為完全依靠勞動獲得收入，一旦因傷、事等原因暫停勞動，收入也會暫停）的調查研究，其數據在該組織官網公開；李世龍對長江經濟帶城市的環保政策變化，以及其對應的農業生產活動所使用的化肥、農藥、農膜等的數量變化，以及相應城市居民的流行病學數據進行了結合，探討其關聯性。這些研究均具有新穎的研究設計，研究的也是切實的民生問題，並且在所對應領域有不俗的潛在理論貢獻。這些特質都與他們研究的城市在對應數據方面的開放性是分不開的。試想，如果相應數據不能快速獲得，而是需要經年累月的自行收集，則他們研究的，至少是時效性方面，就一定會大打折扣。這一點，在會上分享的5項質性研究上，也得到了印證。由於質性研究多數是針對具體的城市危機案例，研究團隊所需的數據如政府文件，會議紀要，訪談決策知情人士等數據蒐集活動，均需要花費大量時間，更不用說被調查對象的配合意願。因此，所分享的質性研究的案例，最新的也是3年以前，而且大多是研究團隊所熟悉的被調查對象。因此，也帶來揮之不去的「內生性」可能（即被調查對象反過來影響研究團隊的選材、分析角度、分析結果，等），給研究成果的可信度蒙上陰影。

這對香港的城市治理政策有什麼啟示？由以上分析可見，有關數據是否開放獲取，直接影響到城市治理研究的時效性，成果的可信度，以及對應的學術成果影響力。內地的地級市政府都切切實實地開放了相當數量的數據，這是以上研究（以及10餘個筆者因時間衝突無法參會的分論壇）存在的基礎。而另一方面，公共政策研究，包括城市治理研究，本就較少以香港為單獨觀察的對象，因其存在太多特殊性，所得出的觀察很難被進一步提煉為理論成果。如果還沒有對應的開放數據，未來的城市治理研究把香港作為被研究對象的難度只會增加。香港需要回顧自上（上）屆政府便開始的「智慧城市」，開放數據等政策的時效。檢討相應政策產生了多少數據訪問量，又有多少反映到了學術研究領域。

第二部分：有關香港城市治理研究學術現狀問題

如果從這次會議活動的主題推論，香港作為全球華人居住生活的熱點城市，似乎不應缺席。但事實是，筆者的研究是有關這座城市的唯一參會論文。這可能有許多因素，包括但不限於主辦方傾向內地學者的投稿，內地《反間諜法》等新近落實，因此更多的研究者可能還在觀望，因而未能出席，等。比如，新加坡同樣作為華人熱點城市，也只有一篇參會論文將其作為分析對象。但筆者參會期間也得知了一些香港自身可能導致如此的原因。有匿名資深研究者提出，香港的研究資助委員會的研究資助申請材料的寫作高度「程序化」，而且其機密並不為外人道。以至於他作為參評委員之一，雖然看到不少高質量的研究申請，但由於諸方面「不按規矩」，導致評選時居於劣勢。

當然這是茶餘飯後的隨口一提，但這也許透露了一個不小的問題。筆者一直有陸陸續續聽到外界對香港的學術研究「坐井觀天」的評價。這似乎是最新的一個佐證。如果香港從學術資助，到研究型大學的招聘和研究活動規劃，都是「一條龍」般的自說自話，且不說這與香港一直以來想打造的「開放、包容、國際化」形象相悖，這也不利於香港藉助學術界的智慧和勞動來改進自身。筆者也聽說新加坡不喜資助對新加坡的研究，擔心研究者大多存在對新加坡存在偏見的「濾鏡」。但這並不能成為香港類似做法的理由。而相對的，（這並非是此次參會得到的訊息）香港比較願意資助對內地城市的研究，那能否把這樣的精力和偏好分一點給自身呢？

第三部分：對香港、內地城市和中央港澳部門的建議

這一部分更多的是基於筆者參加主辦方組織的對上海基層組織參訪學習的心得體會。筆者的參訪學習對象是上海市徐彙區天平街道。筆者從此次參訪學習獲得的最大觀察就是，內地的基層治理與香港的區議員制度所需關心的問題，存在相當高的重合度。這或許已不是新聞，香港已經組織了大量的官員、議員、和青年群體去內地珠三角等城市的交流活動。但此番「舊事」重提，是適逢香港的區議會選舉制度改革官宣，以及香港的基層治理制度在新形勢下「再出發」的關鍵時刻。香港民間仍對內地基層治理是什麼樣子，香港的基層治理又將變成什麼樣子，存在相當大的不確定。而香港的專業群體，如社區工作者，基層服務群體，非政府組織，區議會等，都面臨「向何處去」的困惑。

筆者認為有關的交流活動似乎仍然相對「閉門式」。首先是，參加的群體集中於官方層面，甚至不是所有的官方層面都有參與，比如區議員參訪內地，這是本刊早已提過的意見，至今未有反饋。而香港社會學、公共政策等領域的學者，也未見新聞報道有類似活動。更不用說社會層面，更大規模的交流了。而具體到這些已有的交流活動，也似乎在有意控制社會面的討論，鮮少看到他們對社會公開披露自己的參訪內容和心得體會。香港媒體、報紙對此的報道，則大多停留在「確有此事」、「到此一遊」的記事層面。

既然香港基層治理的老路不能再走，就必須展開對新路的大討論。而香港又存在諸多的特殊性，無論什麼地方，都不能簡單地把當地的基層治理體系和經驗簡單移植過來。因此，有關的交流、學習等活動必須擴大受眾面，至少要極大加強學術界的參訪、觀察和交流，再連帶推動社會面。隨着香港基層治理改革進入深水區，有關的活動不能再等了。

綜上，以下是我對香港的三點建議：

香港城市治理政策：香港需要更開放的數據政策。我注意到，許多研究，無論是質性還是量化研究，都依賴於快速獲取和利用公開數據。如果香港提供這樣的數據仍有諸多限制，那麼對香港的城市治理研究的時間效率和成果的可信度都將受到影響。

香港的研究現狀：我觀察到，香港的學術研究有太多自得其樂的自我限制。香港需要更開放和包容的學術環境，以便利用學術界的智慧和勞動來改善自身。

針對香港、內地和中央港澳部門的建議：我建議擴大和深化香港和內地之間的交流。鑑於香港的基層治理正在經歷改革，我們需要大規模的公開討論和學習，包括更廣泛的學術交流和社會交流。

總的來說，香港需要改善其數據開放政策，推動更開放和包容的學術環境，並加強與內地的交流和學習，以改善其城市治理和推動基層治理改革。

作者石磊是紫荊黨政策研究院研究員。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。



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