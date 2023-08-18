來稿｜全方位配合搞旺晚間消費市道　將香港變回不夜城

政府早前公布本港私人消費開支按季增加3.9%，零售和餐飲業的表現在第二季也有改善，但仍未回復疫情前水平。主因之一是內地客已不再以奢侈消費舊模式旅遊，港人亦未擺脫「疫情時間表」，現時晚上9時後即使銅鑼灣也人流稀疏，故財政司司長陳茂波提出要搞活搞旺香港夜市，但有飲食業人士強調問題核心是「無客」，質疑製造競爭只會將利潤攤薄。筆者認同，如只搞幾個台式夜市出來確實作用有限，政府應以更開放態度，配合商家靈活新思維，用全方位及以人為本的方式搞旺整個晚間消費市道，才可將香港變回不夜城，真正帶旺經濟。



來稿作者：徐毅興



本港最新失業率跌至2.8%，樓市及股市雖然下跌，但現時打工仔普遍薪金並非與疫情前相差很遠，港人的消費力仍在。可是捱過3年疫情後，港人心理狀態大概有明顯轉變，除了一段短時間報復式消費、報復式旅遊外，當用完消費券後，其實日常消費變得更謹慎，加上近年更習慣網購，外出逛街、活動及消費好像變得可免則免。要除去這種疫情「心魔」，必須要有更多空間去玩樂，政府應容許更多不同類型的戶外活動，舞火龍、放煙花等晚間免費活動可以多辦。對於人群聚集的活動，警方亦不應過份着重安全問題，同時更要動用更多人手去解決一些搶劫及傷人毆鬥罪案，這樣可令市民晚上外出更安心。

要令市民更有意欲晚間外出消費，也要以人為本，給予一些誘因，有時其實只需一點實際「甜頭」，觸發到外出念頭便可。首先可從交通着手，揸車外出者，最先考慮的是泊車問題及費用，政府可以將更多旺區的錶位，因應情況設定晚間6時或8時後免費；商場方面，也可推出更多簡單泊車優惠，只要有任可消費都可在8時後免費泊車。再進一步，當局甚至可考慮周五周六晚上10時後三隧收費半價、凌晨時段免費，鼓勵市民「玩夜啲」。

幾乎年年賺大錢、政府是大股東的港鐵，疫情時曾提早收車「限制」市民外出，現時就應該推出「晚間優惠」鼓勵外出。票價最好越夜越平，甚至在晚間推出只要由新界出去油尖旺、銅鑼灣等旺區，來回一律只收單程價，小朋友免費。港鐵亦應研究在周五周六延長服務時間至深夜2、3時，每逢長假期也通宵服務，令市民不需有「無車返屋企」之憂慮。

其次是消費優惠方面，針對家庭客人，筆者建議食肆可推出周五周六9時後埋單優惠，而凡有長者或小孩一齊飲食，食肆也可打折，又或者推出8時後小孩或長者自助餐免費。商場也可推出一些9時後購物優惠，10時後夾公仔機半價、戲院深夜場買二送一等等，總之務求有一個理由，讓更多市民扶老携幼在晚間外出，逗留更長時間，營造到人多市旺的氛圍，帶動整體消費意欲。

至於夜市，太多規範的攤檔吸引力不大，當局或可考慮劃定一些區域，只要符合基本煮食安全，即場登記身分證，便可在範圍內開檔；周邊設置大型垃圾桶，以保持衛生，就如盂蘭節的「青衣夜市」或農曆新年的年宵市場，但必須維持低成本、高自由度，並免除繁複登記手續。最重要一點，預留一些位置予附近的食肆優先擺檔，令他們也可以參與，有機會以另一模式增加生意額。

此外，不少商場也有空間辦另類夜市，10時後本身商舖關門後，業主可考慮在商場中庭平租攤檔予年輕人，搞一些比較新潮的乾貨市集，並將商場消費優惠與這些年輕人市集串連一起。百貨應百客，到時戶外有主打飲食、有風味的夜市，室內則有「冷氣市集」，加上政府定期在康文署戶外場地辦一些免費光影藝術文化活動助慶一下，這些安排既可為商家開拓更多生存空間，同時令市民有更多「玩夜啲」的理由。

各界必須認清，單靠內地客來港掃名店奢侈品、豪飲豪食，撐起消費的時代已經過去，提升港人晚間出外消費意欲，重新重視本土特色及從港人角度出發，搞好本地市道，將香港變回不夜城，促進整體經濟，旅客就自會從中找到一些旅遊體驗及樂趣。筆者相信，做好自己、令自己開心，才能吸引別人、令別人開心，做到這一點，其他一切就好辦。

作者徐毅興是任職跨國企業的八十後工程師，對城市規劃、舊區重建猶感興趣。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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